Luis Suárez signa l'acta de defunció del Madrid de Lopetegui (5-1)

Era el partit ideal. L'hora, el lloc i el dia per deixar el Reial Madrid fet miques, enfonsat a la classificació per darrera del Getafe, l'Alabès, el Llevant o el Valladolid. I enlairar-se, amb el liderat entre les mans, sobre l'acta de defunció del projecte de Julen Lopetegui. I el Barça no ha fallat. En un clàssic que per moments ha estat emocionant, després de la reacció blanca al descans, Luis Suárez ha fet tres gols per reivindicar-se. Per aconseguir, per moments, oblidar que Messi no hi és. Per fer callar els crítics i per convertir el Camp Nou en una festa amb una golejada per recordar (5-1).

El Camp Nou de fet, volia una golejada. I ha tingut una golejada, tot i que el Madrid no s'ha deixat dominar després del descans, somiant en puntuar en una segona part oberta que ha demostrat, encara que el marcador ho amagui, que l'equip encara necessita millorar, especialment sense el saber fer de Messi. Però en una situació d'emergència, sense el seu millor jugador, el Barça ha trobat un camí que val la pena caminar, on Valverde es sent protegit i els aficionats veuen un equip que poden reconèixer com a seu, gràcies al talent d'Arthur i la feina d'un Rafinha que camina dues passes per davant de Dembélé.

Però si la primera ha estat un festival blaugrana, amb un rival perdut, a la segona, amb poc a perdre, els homes de Lopetegui han reaccionat, amb un pal de Modric que ha espantat el Camp Nou i detalls d'un Lenglet que sembla llest per obrir el debat sobre si podria enviar a la banqueta a Umtiti.

Valverde no ha sorprès: si una cosa funciona, no cal tocar-la. Amb els mateixos jugadors que van derrotar l'Inter, el Barça ha dominat un primer temps en que Alba, sempre endollat, ha creat la jugada del primer gol, obra d'un Coutinho llest per donar la cara els dies importants. El Barça ha dominat sempre a un Madrid sense ànima. I quan Varane ha comès un penal clar sobre Suárez, xiulat amb el VAR, Suárez ha situat el 2-0. El Madrid semblava un xai llest pel sacrifici, sense acostar-se a un Ter Stegen sorprès per la manca de feina. Arthur, convertit ja en el soci d'un Sergio Busquets convertit en un gegant, ha dominat el joc amb la col·laboració d'un Rafinha treballador. I al mig, la grapa de Suárez, un home nascut per a jugar partits com aquest.

Al descans, el Camp Nou semblava llest per veure com davant seu, als seus peus, el Madrid s'anava desfent mica en mica. El departament de premsa del club blanc ja tenia el comunicat anunciant l'acomiadament de Lopetegui i als bars de mig planeta, els escuts del Madrid s'anaven amagant sota jaquetes i abrics. Però el Madrid ha caigut com un equip gran, amb Lopetegui, sense res a perdre, apostant per un canvi radical: donar descans a un Varane desconegut des de que va ser campió del món, fent entrar Lucas. El conjunt madridista s'ha ordenat amb tres centrals i dos laterals llargs, agafant endormiscat un Barça que tenia la panxa plena, després del tiberi del primer temps.

Quan ja als sis minuts de joc de la segona part Marcelo ha fet el 2-1, el Camp Nou ha entès que tocaria patir. El conunt de Lopetegui s'ha fet un fart de rondar l'àrea de Ter Stegen, amb xuts al pal i rematades de Bale. Però el Madrid enyora l'efectivitat de Cristiano, tal com el Barça enyora el caràcter de Messi. Un tornarà en breu, però. L'altre, no ho farà.

La segona part s'ha convertit en una ruleta russa, però ningú dispara com Suárez. Amb espais, l'uruguaià ha fet dos gols que ara si, han deixat tocat un Madrid que s'ha anat desfent, mica en mica. Un dels gols, amb un cop de cap deliciós, obra de la casa. La golejada l'ha tancada Arturo Vidal, qui segueix sense ser titular, però com a mínim, ha pogut jugar 10 minuts, marcant el 5-1 en una festa blaugrana que posa punt i final al curt regnat de Julen Lopetegui.