El Barça es desinfecta les ferides a costa de l'Alabès (0-5)

El Barça ha acabat la Lliga golejant a Mendizorrotza contra l'Alabès (0-5), en la victòria visitant més àmplia que els blaugranes han aconseguit aquest curs. Llàstima que ja no serveixi per a res. Messi en dues ocasions, Ansu Fati, Suárez i Semedo han aconseguit els gols davant d'un rival tou i inofensiu. El partit ha servit per veure Neto sota pals després de molts mesos d'inactivitat i per confirmar que Riqui Puig és, ara mateix, carn d'equip titular de cara a la represa de la Champions.

En 15 minuts el Barça ja havia rematat tres vegades contra els pals de Roberto Jiménez. El primer al trobar una escletxa en la defensa estiuenca de l'Alabès ha sigut precisament Puig, un glop d'aire fresc gràcies a les seves conduccions i a la seva visió. El vallesà ha rebut d'Ansu Fati als tres quarts i s'ha perfilat per enviar un potent xut que s'ha estavellat a l'escaire de la porteria alabesa. Poc després Arturo Vidal, que d'aquí tres setmanes no podrà jugar contra el Nàpols per sanció i acaba la Lliga amb vuit gols, ha engaltat una bola a l'àrea gran que també ha topat amb el travesser. Roberto no hauria pogut reaccionar, amb el sol de cara, a una rematada tan violenta com la del xilè. Com tampoc hauria pogut fer res amb la rosca clàssica que Messi ha assajat des de la frontal de l'àrea. Un cop més l'exporter de l'Espanyol s'ha salvat de recollir la pilota de la xarxa gràcies al pal. La xamba local, però, s'ha acabat aquí.

La dèbil resistència de l'Alabès ha durat fins al minut 24, quan la setena oportunitat blaugrana ha trobat per fi el premi del gol. Ansu Fati, que ja havia provat sort amb un xut creuat, ha inaugurat el marcador al rematar amb l'interior de la bota una nova assistència –21 a la Lliga, rècord històric a la Lliga– de Messi. L'hispanoguineà finalitza la competició estatal amb set gols, només dos menys que Griezmann. La seva irrupció ara fa 11 mesos al camp de l'Osasuna –on es va estrenar a Primera amb 16 anys– ha acabant deparant una de les poques bones notícies que el Barça pot recollir d'aquesta temporada interminable. Un altre jove que ha aparegut per quedar-se –tot i que li ha costat molt més entrar amb regularitat als plans tant de Valverde com Setién– és Riqui Puig, assistent de Messi en el 0-2. Les abraçades de celebració entre l'argentí i el migcampista de Matadepera acosten el club blaugrana a un futur esportiu il·lusionant. En contrast amb el factor novetat que suposa veure Riqui teixint complicitats sobre la gespa, el 0-3 ha arribat després que Leo activés els seus dos socis favorits. El 10 ha habilitat amb una passada deliciosa Jordi Alba, que de seguida ha assistit Suárez perquè acabés de sentenciar l'Alabès quasi al descans amb una rematada de cap. L'uruguaià, per cert, ha fet gestos de molèstia de camí als vestidors, però ha pogut continuar jugant a la segona part.

Lesió de Lenglet

No ha pogut dir el mateix Clément Lenglet, líder de la defensa blaugrana per l'absència de Piqué. El francès, acompanyat per Araujo en una tarda plàcida, ha notat una punxada al pubis i ha demanat abandonar la gespa per precaució, ja amb el cap posat en el Nàpols. Setién l'ha canviat per Semedo, fet que ha portat Vidal a recordar els seus temps com a defensa central. Precisament el portuguès ha ampliat el compte poc després d'entrar al camp. Assistit de nou per Riqui Puig, ha afusellat Roberto sense pietat. El porter de l'Alabès encara ha encaixat un gol més, obra de Messi, altre cop habilitat per Alba des de l'esquerra. L'argentí suma 25 gols, assegura el setè Pitxitxi de la seva carrera i acaba la Lliga amb un petit consol després de la derrota indigna de dijous al Camp Nou davant de l'Osasuna.