Golejada del Barça al camp del Rayo i debut amb gol d'Asisat Oshoala (0-4)

El Barça segueix en ratxa i ha derrotat per 0-4 el Rayo Vallecano. Amb aquest triomf, l'equip dirigit per Lluís Cortés segueix a tres punts del líder, l'Atlètic de Madrid. L'Atlètic va guanyar per 3-0 el Sevilla dissabte, just abans del duel entre els dos equips a les semifinals de Copa, el proper cap de setmana a Madrid. Partit que encara no té un estadi assignat.

El Barça, amb una Andrea Pereira molt activa en tasques ofensives, ha començat a fer forat i una centrada ha estat rematada per Alexia Putellas (0-1, min 15). Dos minuts després i des del mateix carril, Andrea Pereira li ha servit una magnífica passada cap a Martens, que no ha perdonat situant el 0 a 2 al marcador (min 17). Una tercer centrada, ara de Martens, ha signifcat el 0-3, obra de Mariona, als 29 minuts.

La segona meitat ha mantingut la tònica del primer temps, amb el debut de la nigeriana Asisat Oshoala. De fet, ha estat ella qui ha fet el 0-4 als 63 minuts, amb un gran gol de vaselina.

Insult racista a Andressa Alves

La brasilera Andressa Alves ha estat expulsada a la segona part en un incident polèmic, ja que Lluís Cortés, el tècnic del Barça, ha denunciat que la jugador ha rebut un insult racista. "L'Andressa és una jugadora estrangera que ha rebut un insult racista durant el partit, cal denunciar-ho. No justifico la seva reacció, però entre tots cal parlar de la gravetat del racisme".