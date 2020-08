Diferents grups i precandidats s'uneixen al voltant de la moció de censura contra Bartomeu

La moció de censura contra Josep Maria Bartomeu ja està en marxa. Els grups Cor Blaugrana, Manifest Blaugrana, Dignitat Blaugrana, Senyor Ramon, SeguimentFCB, Bots Blaugranes, La Resistència del Palau i Noies Barça Twitter, amb el suport dels precandidats Víctor Font, Jordi Farré i Lluís Fernández Alà, han explicat en una roda de premsa telemàtica que s'uneixen tots per tirar endavant la moció que va activar dimecres Jordi Farré, quan va anar a buscar la documentació.

Els grups han demanat "la dimissió immediata de tota la junta directiva" de Josep Maria Bartomeu i han fet un "crida pública perquè tots els socis del club es bolquin en la moció", la qual té oberta la pàgina web Mocio2020.cat per recollir suports.

La intenció dels impulsors, segons un dels portaveus, Marc Duch, president de Manifest Blaugrana, "és construir una moció transversal en què tothom serà benvingut". Però de moment no han obtingut resposta d'altres precandidats com Joan Laporta, i en el cas d'Agustí Benedito, no considera oportuna una moció ara mateix.

"El context generat pel coronavirus és un hàndicap important per recollir les signatures, però en els pròxims dies presentarem unes propostes al club perquè el soci tingui totes les facilitats possibles", ha informat Duch. "Això segurament suposarà modificar algun dels procediments habituals per dur a terme una moció", ha afegit.

El club ara compta amb cinc dies hàbils des de dimecres per donar el vistiplau a la sol·licitud de Farré i, quan arribi, el dia següent els impulsors ja podrien anar a buscar les paperetes. A partir de llavors, comptaran amb 14 dies hàbils per recollir com a mínim les firmes del 15% del cens electoral de club (el 2013 l'assemblea de compromissaris va aprovar que s'incrementés el percentatge del 5 al 15%), poc menys de 16.000, perquè la moció pugui tirar endavant. Des del 2018, quan l'assemblea de compromissaris ho va aprovar, els dissabtes compten com a dies hàbils.

En el cas que els impulsors superessin aquest 15% requerit, el club hauria de celebrar un referèndum que tan sols comportaria la destitució de l'actual junta directiva si així ho volguessin, almenys, el 66,6% dels votants.