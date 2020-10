Un Barça escurat deixa Koeman sense reforços

Ronald Koeman no tindrà el central que buscava. Tot i que ho va intentar fins a l’últim instant del mercat de fitxatges, el Barça no va aconseguir repatriar Eric García tres anys després que el jove central de Martorell marxés al Manchester City perquè Pep Segura, exdirector esportiu blaugrana, no va saber retenir-lo amb una proposta esportiva i econòmica convincent. El defensa es quedarà a Anglaterra com a mínim fins al mercat d'hivern. Ho tenia tot lligat per tornar a casa, però haurà de seguir a les ordres de Pep Guardiola per la falta d’entesa entre els clubs. Ahir va seguir amb neguit les notícies sobre el seu frustrat retorn a Catalunya des de la concentració de la selecció espanyola a Las Rozas.

Conscient que García finalitzava el seu vincle amb el City en pocs mesos, el Barça pretenia no gastar-se gaires diners per fitxar-lo. Davant d’aquesta postura confiada, els anglesos van posar el preu de sortida pels núvols: 30 milions. Amb el pas de les setmanes, i en virtut de les bones relacions entre el CEO blaugrana, Òscar Grau, i el director general citizen, Ferran Soriano, el sostre va baixar fins als 20 milions. Però ni així va ser possible l’acord. Cap de les exempcions que va demanar el Barça ahir fins a l’últim minut va moure la voluntat definitiva del City de retenir un jugador que ja ha comunicat internament que vol marxar de la Premier. La negociació es va trencar pels variables.

Aquest fitxatge fallit deixa el Barça amb només tres centrals naturals al primer equip com a mínim fins que es torni a obrir el mercat de fitxatges al mes de gener. La parella titular de marcadors la formaran Piqué i Lenglet i l’única alternativa l’encarnarà un defensa que no té recorregut al futbol professional, Ronald Araujo. Per tant, no es pot descartar que Frenkie de Jong hagi d'endarrerir la seva posició de manera eventual. L'holandès va jugar diverses vegades de central durant la seva etapa a l'Ajax. Al final, Koeman, que feia dies que demanava reforços, no tindrà Eric García ni tampoc el davanter que volia per cobrir la baixa de Luis Suárez, ja que Memphis Depay seguirà a l’Olympique de Lió.

Rafinha, quasi regalat al PSG

Molta activitat als despatxos del Barça també en el capítol de sortides. Finalment no hi va haver oferta per traspassar Ousmane Dembélé al Manchester United, ni cap club amb ganes de córrer riscos amb el lesionat Samuel Umtiti. Però Rafinha sí que va aconseguir una sortida profitosa l’últim dia. Com que acabava contracte l’any que ve i els 16 milions que el club demanava per ell eren una quimera, l’hispanobrasiler no va posar pegues per marxar al PSG a canvi de tres milions en variables. És a dir, quasi regalat, només amb la intenció d’alliberar massa salarial. A la capital francesa es retrobarà amb el seu amic Neymar, que l'esperarà amb els braços oberts. Sens dubte, el petit dels Alcántara tanca el mercat molt millor del que s'imaginava fa pocs dies.

Un altre que va confirmar el seu adeu és Jean-Clair Todibo, que jugarà dues temporades cedit al Benfica amb una opció de compra de 20 milions malgrat podria haver fet servei per l'arribada frustrada d'Eric García. El defensa gal es va resistir fins al final a abandonar el Barça, tot i que sabia des de fa setmanes que amb Koeman no tenia res a fer. Fins i tot li havien pres el dorsal per donar-li a Carles Aleñá. També se’n va cedit (sense opció de compra) Juan Miranda, en el seu cas al Betis de Pellegrini, cosa que entronca amb el fet que Junior Firpo, lateral esquerre que tenia el cartell de transferible, hagi aconseguit al final conservar la taquilla. Ara bé, per paciència la de Riqui Puig, que no només es queda a casa, sinó que ho farà amb dorsal de jugador del primer equip. El vallesà espera ara que Koeman l'ajudi a agafar rodatge a l'elit.