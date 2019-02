El Barça presenta les obres de la “joia de la Ciutat Esportiva”

El Barça va presentar ahir l’estat de les obres del nou estadi Johan Cruyff, que serà “la joia de la Ciutat Esportiva”, en paraules de Josep Maria Bartomeu. “Veure aquest estadi ens omple a molts d’orgull. A tots els que deien que l’Espai Barça no es faria, els dic que aviat ja tindrem la primera inauguració”, va afirmar el màxim dirigent blaugrana traient pit i assegurant que la voluntat era que el nou estadi fos inaugurat el juny vinent, després que el vicepresident tercer i directiu responsable de l’Espai Barça, Jordi Moix, assegurés que estava previst que “entre l’abril i el maig” les obres estarien acabades. La previsió del club és que la constructora pugui entregar l’obra acabada a finals d’abril i que durant el mes i mig següent es pugui tenir la instal·lació acabada per verificar-ne tot el funcionament.

L’estadi Johan Cruyff, situat a Sant Joan Despí, just al costat de les instal·lacions actuals de tot el futbol formatiu del Barça, substituirà el Miniestadi, que serà enderrocat per alliberar la parcel·la del barri de les Corts on es construirà el que ha de ser el nou Palau Blaugrana. Així doncs, el nou estadi serà la casa del filial, del Barça femení i també acollirà els compromisos de la UEFA Youth League que disputi el juvenil del Barça com a equip local.

Jordi Moix, visiblement satisfet, va exposar diverses pinzellades del que serà el nou estadi Johan Cruyff. En l’apartat més tècnic, el va definir com una “instal·lació moderna i eficient amb capacitat per a 6.000 espectadors”. El gruix de seients estarà distribuït entre una tribuna alta de 1.000 espectadors i una graderia baixa de 5.000 espectadors, amb una coberta integral de color vermell. Moix també va destacar “l’espectacular marquesina en què es llegirà el nom d’estadi Johan Cruyff quan s’arribi a Barcelona i se’n surti”. El directiu responsable de l’Espai Barça també va voler destacar que el nou estadi s’estava construint amb “l’última tecnologia, tant des del punt de vista de la sostenibilitat com en l’àmbit constructiu”.

En l’apartat més emocional, el vicepresident tercer del Barça va afirmar que “segur que en Johan [Cruyff], allà on sigui, estarà molt orgullós perquè aquest nou estadi recorda el de l’Ajax, on va començar la seva carrera com a futbolista”. Susila Cruyff, filla de Johan Cruyff, va ser present en l’acte d’ahir.

Un retard “inesperat”

Moix també va assegurar en el seu discurs que en els pròxims mesos, amb l’adquisició de noves llicències i amb avenços en els processos de reparcel·lació, s’està avançant “en la presentació del projecte d’urbanització dels carrers del voltant del Camp Nou”. “Durant els pròxims mesos explicarem l’estructura de finançament i els terminis per executar el gruix de les obres de l’Espai Barça”.

De moment, amb la construcció de l’estadi Johan Cruyff -el 14 de setembre del 2017 es va fer l’acte simbòlic de col·locació de la primera pedra-, la junta directiva no ha pogut avançar amb els terminis que tenia previstos, perquè ja comptava tenir l’estadi acabat. “La previsió era que per aquestes dates l’estadi Johan Cruyff ja estaria acabat, però hi ha hagut un retard inesperat: durant el procés de construcció es van localitzar unes petites ruïnes romanes vinculades amb la proximitat històrica del riu Llobregat en aquesta zona, amb elements vinculats amb l’aigua, com safareigs. Es va haver de gestionar i això ha retardat les obres”, va argumentar Moix.

Un 25% més de Ciutat Esportiva

Finalment, el directiu responsable de l’Espai Barça va exposar que “amb aquest projecte la Ciutat Esportiva creix un 25% respecte a l’actual”. Segons dades aportades pel Barça, la Ciutat Esportiva passarà a tenir una superfície total de 169.711 m2 i l’entorn comptarà també amb un nou barri, 2,5 hectàrees de zona verda i espais per a equipaments. En aquesta línia, l’alcalde de Sant Joan Despí i membre del PSC, Antoni Poveda, va explicar que en total es tractava “d’una zona de 25 hectàrees, 17 de les quals són propietat del Barça”. Tot plegat forma “una àrea dividida en dues grans parts: una d’activitat esportiva i una altra que compta amb 800 habitatges amb serveis i equipaments”, va afirmar Poveda. L’alcalde de Sant Joan Despí va admetre que la gestió de la mobilitat era un dels temes que els havia generat “preocupació” i va exposar algunes solucions, com la “previsió de 800 places d’aparcament” i les alternatives amb transport públic.

El pressupost destinat a l’estadi Johan Cruyff, l’aparcament i la urbanització exterior d’aquest nou espai és de 12 milions.