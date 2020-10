El Barça proposa ara posar les urnes del vot de censura només al Camp Nou

Segons ha pogut saber l'ARA, un cop declarat l’estat d’alarma i anunciades les noves restriccions de mobilitat a Catalunya, el Barça ha remès un escrit a la Generalitat perquè es pronunciï sobre si se segueixen donant les condicions legals i sanitàries per celebrar el vot de censura els pròxims 1 i 2 de novembre. El club blaugrana ha adjuntat el nou protocol amb seu única al Camp Nou. Argumenta que no ha disposat dels 15 dies necessaris per organitzar una votació descentralitzada.

La setmana passada el Barça i el Govern van mantenir diverses trobades telemàtiques per parlar tant de l'entrada de públic al Camp Nou i al Palau Blaugrana com dels protocols per fer el vot de censura el cap de setmana de Tots Sants. Després de les reunions, el club va demanar 15 dies més de marge per poder adaptar-se als canvis requerits per les autoritats sanitàries, com ara ampliar de 13 a 21 les seus electorals per fer el referèndum. Davant la negativa del Govern a moure la data de la moció i amb l'argument de les restriccions de mobilitat, l'entitat proposa ara centralitzar tot el vot a l'estadi, com acostuma a ser habitual en aquests casos.