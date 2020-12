El Barça, en el punt de mira pel seu tracte a Heurtel

El gran absent de l’Efes-Barça de dimarts a Istanbul va ser Thomas Heurtel, que malgrat anar a Turquia no es va canviar de roba per ajudar els seus companys a guanyar en una de les pistes més difícils de la competició (86-79). El base francès tampoc va jugar el derbi català de diumenge contra la Penya al Palau. Està a punt de deixar l’equip a mitja temporada perquè no encaixa en els plans de Sarunas Jasikevicius i cobra massa. S’esperava que el jugador aprofités el viatge a Istanbul per avançar en les negociacions per marxar al Fenerbahçe, fet que hauria portat Westermann -un altre base gal- cap a Barcelona. Però les negociacions es van trencar i el Barça va impedir que Heurtel tornés a Catalunya amb l’expedició oficial.

Segons va informar el club blaugrana a través d’un comunicat ahir al matí, “el jugador no va estar desatès en cap cas i se li van donar totes les facilitats -nit d’hotel, bitllet de vol regular i la documentació pertinent- per poder viatjar i tornar a Barcelona l’endemà”. És a dir, ahir dimecres. Alguns mitjans apunten que el Barça va impedir el retorn del base a Catalunya després d’assabentar-se dels seus contactes per fitxar pel Reial Madrid i no pel Fenerbahçe. L’entitat ni confirma ni desmenteix aquest punt i es limita a dir que Heurtel segueix formant part de la disciplina culer.

Exblaugranes indignats

El jugador, que va arribar ahir a la tarda a Barcelona sense fer declaracions, amenaça amb emprendre accions legals contra el que encara és el seu club, conscient a més que el món del bàsquet es posiciona al seu costat i no el dels responsables que van decidir deixar-lo a Istanbul en plena pandèmia. “Cal explicar al Barça com està la situació del covid? No els queda ni una mica d’humanitat”, va publicar a les xarxes l’Associació de Basquetbolistes Professionals, que ja s’ha posat a disposició d’Heurtel per assessorar-lo en el que necessiti. De tornada a Barcelona, el jugador va fer escala a Lió, on es va trobar l’expedició del CSKA de Moscou, que venia de jugar contra l’ASVEL. Mike James, base dels russos, va piular després de conèixer la història de primera mà: “És pitjor del que em pensava”. Exjugadors blaugranes com Tyrese Rice o Malcolm Delaney també es van posicionar a favor d’Heurtel, que podrà passar les festes de Nadal amb la seva família però haurà de replantejar-se la seva situació. El Barça estava disposat a facilitar-li la sortida, però si és per marxar al Reial Madrid, la cosa es complica bastant.