Després de perdre al camp del Movistar Inter en la lluita pel liderat de la Divisió d'Honor de futbol sala, el Barça Lassa espera retrobar el camí de la victòria contra el Gran Canària, en l'última jornada de la primera volta, on s'acabaran de definir els equips que disputaran la Copa d'Espanya.

En una jornada en horari unificat (dimarts a les 21 h), el Barça Lassa ja està classificat matemàticament des de fa alguns dies, mentre el conjunt canari ocupa places de descens. També juga el Catgas Santa Coloma, a la pista del Ríos Renovables Saragossa. Els catalans no tenen opcions d'entrar a la Copa contra un rival que té el bitllet assegurat.

En canvi, no el tenen l'Aspil Vidal Ribera Navarra, el Llevant, el Plásticos Romero Cartagena i el Naturpellet Segòvia, equips que ocupen, per aquest ordre, del vuitè a l'onzè lloc de la LNFS i que es disputen l'última plaça per a la Copa. Els navarresos són els únics que depenen d'ells mateixos.

15a jornada (dimarts, 21 h)

ElPozo Murcia - Naturpellet Segovia

Barcelona Lassa - Gran Canaria FS

Jaén Paraíso Interior - Aspil Vidal Ribera Navarra

Levante UD - Movistar Inter

O Parrulo Ferrol - CA Osasuna Magna

Peñíscola RehabMedic - Santiago Futsal

Plast. Romero Cartagena - Palma Futsal

Ríos Renovables Zaragoza - Catgas Energía