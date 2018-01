El Barça aconsegueix la primera victòria de l'any contra un rival directe per al 'play-off' (30-17)

Després de dues derrotes consecutives, el Barça ha aconseguit el primer triomf del 2018 a la Lliga Heineken de rugbi. El conjunt blaugrana, a més, ho ha fet contra un rival directe en la lluita per al 'play-off', el Gernika. El triomf contrasta amb al derrota de l'altre equip català de la categoria, la Santboiana, que no ha pogut puntuar a Ordizia i manté la mala ratxa lluny del Baldiri Aleu.

El Barça ha dominat el partit des del principi i hagués aconseguit una victòria encara més contundent si no fos pels últims vint minuts, en què el Gernika ha ajustat el marcador amb tres marques, una d'elles de càstig.

Fins aleshores, els de Pablo García han tingut el control, situant-se 22-0 a l'inici de la segona meitat després de les marques de Bruno Granell (2) i Juan Cruz, i als punts aconseguits per Bautista Guemes en els xuts a pals.

El Gernika s'ha acostat una mica al marcador, al tram, aprofitant la superioritat numèrica. Però amb 22-12 els blaugranes no s'han deixat pdrendre el pèl i Artion Kovalenko, que havia entrat a la segona part, ha sentenciat. El conjunt basc només ha tingut temps de retallar mínimament distàncies, però sense sumar cap punt de la Teixonera. Els blaugranes, que resisteixen a la sisena posició, amb 38 punts, s'han quedat amb els cinc (quatre del triomf i un de la bonificació).

La Santboiana, tova fora de casa (35-14)

La creu de la jornada, la Santboiana, que segueix sense ser regular lluny de casa. Els del Baix Llobregat només han pogut guanyar en dos dels vuit desplaçaments d'aquesta temporada. A Ordizia, el rival que aspira a colar-se a la lluita pel títol (actualment setè, a dos punts del Barça), ha portat el comàs del partit tot i que ha estat la Santboiana la que s'ha aconseguit avançar, amb una marca d'Afa Tauli transformada per Rodney Iona. Era el minut set. Però han hagut de passar 50 minuts perquè els catalans tornessin a sumar punts al seu marcador.

540x306 Derrota de la Santboiana a Ordizia / ORDIZIA RUGBY Derrota de la Santboiana a Ordizia / ORDIZIA RUGBY

Entremig, l'Ordizia ha capgirat l'electrònic amb un assaig i dos xuts a pals, per marxar al descans amb 13-7, distància que han ampliat amb una nova marca transformada. Els catalans, per mitjà novament de Iona han pogut entrar al partit però els locals, letals en el tram final, s'han distanciat definitivament anotant dues marques i un cop de càstig, per sumar cinc punts.

Després d'un cap de setmana de descans, la Lliga Heineken es repdrendrà el 3 de febrer. La Santboiana rebrà un rival a priori fàcil, el cuer, el Getxo. En canvi el Barça jugarà al camp del quart classificat, l'Alcobendas.