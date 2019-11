Barcelona, el Silicon Valley de l’esport

Barcelona s'està convertint en un punt neuràlgic de la indústria de l'esport. Alguns especialistes consideren que la ciutat té potencial per convertir-se en el Silicon Valley de l’esport mundial. Segons un estudi del Pla Estratègic Metropolità, en col·laboració amb l'associació Sportstech Hub23, Barcelona té la concentració més alta de negocis relacionats amb l'esport d'Europa i reuneix més del 36% de la indústria de la Península. La setmana de l'11 al 17 de novembre la capital catalana serà l'epicentre d'un sector en creixement.

1. Sports Innovation Day (12 de novembre)

Indescat, el clúster català de la indústria de l’esport, ja té a punt l’Sports Innovation Day. La tercera edició del Dia de l’Emprenedor en l'Esport se celebrarà el dimarts 12 de novembre a l’auditori de la Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra i espera reunir més de 200 assistents. A banda de conferències i taules rodones, l'esdeveniment inclourà l’Sports Investment Forum, un matchmaking per posar en contacte emprenedors i empreses ja consolidades i una fira de start-ups.

L’Sports Innovation Day s’obrirà amb la conferència La importància de la innovació en la indústria de l’esport, a càrrec de Xavier Verdaguer, fundador d’Imagine Creativity Centre. La primera taula rodona de la jornada, Esport 3.0 o com connectar amb la generació Z, comptarà amb les intervencions de Santi Nolla, director del Mundo Deportivo; Ernest Folch, director del diari Sport; Marc Menchén, director de Palco23, i Víctor Casanovas, digital & trend sports manager de Sevenmila. La moderació de la taula anirà a càrrec de Jordi Roquer, membre de la junta directiva d'Indescat. Tot seguit hi haurà les ponències de Juan Iraola, responsable de tecnologia de la Reial Societat, sobre Innovacions en esdeveniments esportius: 'fan engagement', i de Joan Bennassar, AutomaticTV director de Mediapro, centrada en Innovacions en instal·lacions esportives: càmeres automatitzades? La taula rodona Estratègies d’innovació en la industria de l’esport, moderada per Xavier Verdaguer, tancarà el matí. Hi participaran Marc Fitó, director d’innovació de Buff; David Giménez, director de IoT de Fluidra, i María José Bujan, directora comercial i de màrqueting de Championchip. La tarda s’obrirà amb la ponència Sports future trends, a càrrec de Rohn Malhotra, cofundador de Sportstechx, seguida d’una taula rodona moderada per Oriol Serra, clúster mànager d’Indescat, sobre el mateix tema i amb la presència de Klara Stepanova, COO i fundadora de Competize; Lluís Pascual, CMO de 3D Digital Venue, i el mateix Malhotra.

2. Tenkan-ten Sports (13 de novembre)

El programa d'acceleració de la multinacional Asics, Tenkan-ten Sports & Well-Being Growth Catalyst, s'ha convertit en una referència per a les startups del sector sport tech. La segona edició presentarà a l'Asics Innovation Hub de Barcelona les 6 start-ups que formaran part de la segona onada. Es tracta de propostes que tenen a veure amb la tecnologia de gamificació esportiva fins als sistemes en línia que faciliten la pràctica esportiva i el coaching nutricional personalitzat.

Tenkan-ten, el nou paraigua per a ‘start-ups’

3. Barça Sports Technology Symposium (14 i 15 de novembre)



El Barça organitzarà el dijous 14 i el divendres 15 de novembre el Barça Sports Technology Symposium. L'esdeveniment anual, una referència en el sector tecnològic, comptarà amb presentacions de projectes i temes d'avantguarda de la indústria esportiva en el marc del Barça Innovation Hub.

Barcelona imagina com seran els esports del futur

"El Barça Sports Technology Symposium és una conferència consolidada amb institucions esportives reconegudes a escala mundial que hi mostren els seus últims avenços i amb professionals de tot el món que debaten què passa a la indústria", explica Albert Mundet, cap de l'Àrea de Coneixement del Barça Innovation Hub.

4. Matins Esade amb Ferran Soriano (15 de novembre)

Ferran Soriano , CEO del City Football Group , protagonitza una nova sessió dels Matins Esade en què debatrà sobre el futur d el futbol , explicarà el model del City Football Group i compartirà les claus de la gestió d'equips en el terreny de joc i com aplicar-les a l 'empresa. A mb gairebé trenta anys de carrera professional , Soriano ha treballat en els àmbits de la consultoria estratègica, el màrqueting de productes de consum, les telecomunicacions , l'aviació i el futbol. Va ser cofundador de la consultora Cluster Consulting i vicepresident i director general del Barça en el període 2003-2008 .

Bonus Track

Football Innovation (27 de novembre)

N3xt Sports vol impulsar des de Barcelona el seu nou projecte, una consultora especialitzada en tecnologia i innovació aplicada a l’esport. Liderat per Mounir Zok, que va ser el director d’innovació i de tecnologia del Comitè Olímpic dels Estats Units, la iniciativa organitza un MeetUp mensual per aportar valor al sector i crear comunitat. L'acte d'aquest mes serà Football Innovation i està programat per al dimecres 27 de novembre.



Les medalles ja no només es guanyen amb suor

“Volíem una ciutat amb talent, que no generés rebuig per atreure nous projectes, amb bon clima, esportiva i saludable. Barcelona té tot això i, a més, els últims tres anys ha seduït grans empreses tecnològiques”, reconeix Zok.