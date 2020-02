Bartomeu viu la seva primera mocadorada al Camp Nou

Josep Maria Bartomeu ha viscut la seva primera mocadorada com a president del Barça. Passen els anys i els presidents mai s'escapen dels mocadors, de Núñez a Laporta. Després d'un inici d'any 2020 en què la paciència de molts socis ha dit prou, el president ha vist com abans del partit contra l'Eibar centenars de persones mostraven mocadors tot entonant "Bartomeu, dimissió". L'horari del partit, dissabte a les 16 hores, ha permès la presència de bastants socis, que han volgut demostrar així la seva desaprovació a la Junta per l'escàndol relacionat amb missatges ofensius a les xarxes socials. Per acabar-ho d'adobar, el partit ha començat cinc minuts tard per problemes amb el VAR, espera que molts socis han aprofitat per seguir demanant la dimissió del president, qui aguantava amb una rialla, fent veure que no escoltava que passava.

Bartomeu ha viscut una setmana complicada. Ahir va viure una reunió amb la seva junta directiva que va començar amb certa tensió, però que va acabar amb la promesa d'una reunió extraordinària de la Junta per prendre decisions importants un cop acabi una investigació interna sobre la relació amb l'empresa I3 Ventures, propietària dels comptes de Facebook on es van escriure missatges ofensius contra la plantilla, exjugadors del club, opositors com Víctor Font o l'empresari Jaume Roures.

Tal com ha informat l'ARA, alguns directius valoren demanar a Bartomeu que s'aparti de la presidència, ja sigui en forma de dimissió, cosa que no van proposar a la reunió d'ahir, o demanant avançar les eleccions del 2021 a aquesta temporada, idea que sí que es va parlar ahir. Bartomeu, però, vol seguir fins al final del mandat, tot i que aquesta mocadorada debilita encara més la seva posició.

Durant el partit, els càntics contra Bartomeu s'han escoltat de nou, tot i que altres aficionats han preferit animar l'equip. A la zona de la graderia d'animació per exemple, s'ha fet evident la divisió d'opinions, amb una part cantant contra el president, i una altra animant. Els càntics però, han acabat soterrats pels càntics de felicitat un cop Messi ha començat a fer gols.