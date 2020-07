Bartomeu: "No hi ha hagut corrupció, però sí alguna irregularitat"

El president del Barça, Josep Maria Bartomeu, ha concedit dues entrevistes, a RAC1 i Catalunya Ràdio, per valorar l'informe de PwC sobre el Barçagate. El mandatari culer insisteix que no va encarregar difamar ningú a les xarxes i que no hi va haver corrupció en la contractació d'I3 Ventures, filial de Nicestream, conglomerat del qual desconeixia feines de desprestigi a l'Equador, Mèxic i l'Argentina i campanyes contra l'independentisme català. Sobre altres temes, ha valorat la continuïtat de Quique Setién a la banqueta del primer equip, les ajudes del VAR al Reial Madrid i el possible retorn de Pau Gasol a la secció de bàsquet.

Bartomeu no ha volgut defugir la seva responsabilitat i ha afirmat: "No m'he plantejat plegar, sinó al contrari, treballar més. És un moment d'arremangar-se i de prendre decisions, algunes impopulars, segurament". Segons el president, queda clar amb l'auditoria que "no hi ha corrupció, senzillament una empresa contractada per fer seguiment a les xarxes socials". "Ni difamar ni preus que no eren. Tot això queda desmentit amb l'auditoria de PwC. El que sí que hi ha hagut és alguna irregularitat", ha dit.

Recordant l'inici del cas, Bartomeu ha explicat: "Vam parlar amb diverses empreses, sense fer un concurs a l'ús, i vam acceptar el pressupost d'I3 Ventures. La vaig decidir jo, és la que més em va agradar. Explicaven bé el treball, la gestió que feien. Els vaig veure molt capaços". Una feina que es volia encarregar perquè "aquest és un projecte confidencial i estratègic": "Aquestes coses no sempre les pots compartir amb els companys. Igual que fem seguiment dels mitjans de comunicació, també en fem amb les xarxes".

Bartomeu ha insistit que espera que els mitjans de comunicació que van publicar informacions contra el club "es retractin" sense descartar vies judicials si cal. "Que la SER digui el que vulgui, però PwC deixa clar que ningú va difamar i que no hi ha corrupció. Demano una rectificació de les informacions, és molt fàcil. Igual que amb el cas Paulinho, que algú va dir que jo estava al darrere d'una operació a la Xina i després va haver de rectificar".

L'Auditoria ha demostrat que el club va pagar 1.100.000 euros la temporada 2017-18, i més de 900.000 després. "No hi ha sobrepreu. De fet, és un preu de mercat baix. Però l'auditoria diu que el valor de les feines fet és de 620.000 euros. Per això demanem a I3 Ventures que acabi l'encàrrec [el cost total en tres anys voreja els tres milions]. Falten per pagar 200.000 euros i no es farà fins que ells completin la feina pel valor dels diners pagats". L'Auditoria assenyala Jaume Masferrer, adjunt de presidència, com a responsable de controlar aquestes feines. Però, segons Bartomeu: "Jaume Masferrer té la responsabilitat en la gestió d'aquests contractes. Però això no significa que jo me'n desentengui. Masferrer continua suspès de feina, però no de sou, i veurem què fem ara que tenim l'informe. Ell mateix va demanar la suspensió de feina". Bartomeu no ha confirmat si serà Masferrer en persona qui treballarà per controlar que es finalitzin els serveis.

El president s'ha mostrat satisfet perquè "queda demostrat que l'informe contra Víctor Font publicat per la SER era fake": "No s'ha fet al club o per ordre del club. I també queda demostrat que el club no ha fet res contra els seus treballadors, contra els jugadors". En canvi, ha admès errades en el procés de facturació. "Cada departament pagava del seu pressupost cada petita factura que presentava I3 Ventures", ha dit. Segons Bartomeu, tots els directius coneixien l'existència d'aquests serveis, més enllà de si sabien els detalls dels contractes. "Hem de millorar, ens hem saltat un acord intern i hem de dissenyar un protocol per comunicar accions estratègiques entre els directius", ha admès.

En canvi, amb qui segueix la tensió és amb l'exvicepresident Emili Rousaud, que va afirmar que algú havia posat la mà a la caixa amb aquest cas. "Ningú ha ficat mà a la caixa en aquest tema. Per això vam querellar-nos contra el vicepresident Rousaud. Ningú pot dir això del Barça". Bartomeu, preguntat per les raons per les quals aquest cas va provocar sis dimissions, ha recordat que "calia fer una reestructuració de la junta i treballar en un entorn més tranquil".

Sobre la suspensió de sou de la responsable de compliment, Bartomeu ha dit: "La compliancer va fer un informe incomplet. Li faltava informació i no estava ben documentat. És bastant diferent al de PwC. No va fer totes les feines d'investigació que cal fer. De totes maneres, el seu informe està dins del de PwC. Se la va suspendre de sou i feina per un altre tema relacionat amb les seves funcions al club".

L'Espai Barça, en espera

Sobre altres aspectes de l'actualitat, Bartomeu ha explicat que no vol aturar el projecte de l'Espai Barça. "L'estadi el volem tirar endavant. M'agradaria tornar a fer el referèndum amb els socis per reengegar el projecte i aprovar-ne el finançament. Si no fos per la pandèmia, les grues ja serien al Camp Nou. El que sí que hem de pensar és si esperem un, dos o tres anys amb el tema del nou Palau". Segons Bartomeu: "Ara treballem amb el pitjor escenari econòmic, aquell que seria veure el retorn d'aficionats el febrer. Però potser passa abans. Sigui com sigui, es deixaran d'ingressar diners i pot afectar la planificació de l'Espai Barça. Ara ja hi haurien d'haver grues i, en canvi, no les tenim", ha raonat. Bartomeu, que acaba el mandat el juny del 2021, ha explicat: "No m'he plantejat avançar les eleccions, de cap manera. Encara em queden coses per fer com el finançament de l'Espai Barça".

A nivell esportiu, ha insistit: "El canvi d'entrenador va ser per buscar un nou impuls. Setién és un ferm defensor de l'estil del Barça i ha aportat noves idees. Continuarà, evidentment. Jo estic prou content amb l'evolució de l'equip, sobretot en els últims dos partits. I si no guanyem la Lliga, queda la Champions. Ara estem lluitant amb la UEFA per jugar la tornada dels vuitens de final contra el Nàpols al Camp Nou". I, esclar, ha parlat sobre Messi: "Normalment no expliquem les negociacions, però tenim l'obligació de renovar Leo Messi. És el millor jugador de la història".

Neymar, complicat

En canvi, ha admès que serà difícil fer grans fitxatges aquests mesos. "No estem ara per parlar de fitxatges, sinó per veure què passarà amb la Lliga i la Champions. Però veig molt difícil que aquest estiu veiem grans operacions. Hem fitxat Trincao i Pedri. Tinc ganes que arribin", ha admès. Preguntat per l'operació amb la Juve per fitxar Pjanic i vendre Arthur, el president ha explicat: "El tema Arthur-Pjanic és principalment esportiu, perquè Pjanic era un vell desig de la secretaria tècnica, però també econòmic. Una part del pagament que ens fa el Juventus per Arthur és amb Pjanic".

Sobre la polèmica del VAR, Bartomeu no s'ha desdit del que va dir a Vila-real. "El VAR no és del tot equànime, sobretot després del confinament. Ho veu tothom, no només jo. És el que ha passat. Jo vull millorar el VAR, així que cal aplicar la tecnologia per ajudar els àrbitres. M'agrada el VAR, fa el futbol més just. He parlat amb Rubiales i ell també està a favor d'aquest sistema".

Bartomeu ha deixat clar que no vol el descens de l'Espanyol. "Sempre he dit que com més equips catalans hi hagi a Primera, millor. M'agrada que el futbol català estigui a dalt. L'Espanyol, el Nàstic, el Girona, el Sabadell...", ha dit.

Finalment, ha parlat de bàsquet. "M'encantaria tenir Pau Gasol al Barça. No descarto que torni, però ara té unes condicions d'estrella mundial a la NBA i no tenim els mitjans per igualar-les".