Bartomeu: "L'escut que hem proposat està acabat, ja que no ha obtingut prou consens"

El president del Barça, Josep Maria Bartomeu, ha explicat en una entrevista a 'Catalunya Ràdio' com va viure dissabte la moguda assemblea de compromissaris del conjunt blaugrana, on els socis del Barça van frenar la renovació de l'escut i van tombar la proposta d'eliminar el límit de crèdit, dos dels principals punts en l'ordre del dia. Tot plegat, en una assemblea on els socis només van donar el vistiplau als comptes del curs passat, els pressupostos d'aquesta temporada i la ratificació dels nous membres de la junta.

Bartomeu, que durant l'assemblea va treure pit per haver fet les coses "bé" i "abans fins i tot del que es pensava", en relació a l'aproximació als 1.000 milions d'ingressos anuals del Barça, ha tornat a defensar la voluntat de canviar l'escut del club: "L'assemblea estava anant com les anteriors, però hi havia un punt de l'ordre del dia, l'evolució de l'escut, que és una manera d'adaptar-nos a les noves tecnologies, que no està adaptat. Un cop escoltat els compromissaris, vaig adonar-me que hi havia un plantejament que calia revisar. Ho repensarem a la junta, on farem reflexió interna. El nou escut no serà el que hem proposat, ja que no té prou consens, s'ha acabat perquè ha quedat clar que no agrada als socis del Barça".

"Hi havia molts dubtes per saber si l'assemblea era sobirana per decidir un canvi d'escut, ho reflexionarem, potser cal portar-lo a un referèndum", ha afegit. Bartomeu ha reconegut que les sigles "FCB" seguiran dins de l'escut, però també ha avançat que n'hauran de fer "un altre". El president blaugrana ha celebrat el caràcter democràtic de l'assemblea, i ha defensat que el fet de retirar una votació del punt del dia entra dins dels estatuts.

Sobre la negativa dels socis a canviar la limitació d'endeutament en relació a l'EBITDA, Bartomeu ha explicat que el club "seguirà treballant com fins ara. Caldrà trobar altres fórmules". "Els socis han d'estar tranquils, cap junta s'endeutarà més enllà dels límits permesos als estatuts. Bartomeu ha negat que, a data d'avui, hi hagi previst cap altre gran projecte que impliqui necessitar augmentar l'endeutament previst. El president del Barça ha xifrat en 150 milions "el deute real" del club, "per sota del màxim permès".

El dirigent blaugrana ha recordat que el Barça "és el club molt gran" malgrat tenir limitacions més grans que altres "clubs-estat" o amb propietaris poderosos contra qui s'ha de competir. "L'espai Barça generarà recursos per poder optar a més futbolistes", ha afegit Bartomeu, que ha apuntat que espera que el pla estratègic que van presentar el 2015 estigui acabat el 2021.

No veu a Neymar tornant al Barça

Bartomeu s'ha mostrat "preocupat" per la baixa de Leo Messi, el jugador "més important del futbol mundial". "Es perdrà molts partits, però no és el primer cop que pateix una lesió. L'equip tirarà endavant, farà un esforç, els jugadors són responsables. Hi ha altres jugadors molt importants". Sobre la possibilitat de tornar a veure a Neymar vestint de blaugrana, ha comentat que "no està previst que torni". Bartomeu ha negat que hi hagi hagut contactes amb el pare del jugador, i ha tornat a lamentar la sortida del brasiler: "No hi ha hagut cap trucada per recuperar-lo. No ens agrada que els jugadors vulguin marxar del Barça".

Sobre Ernesto Valverde, ha puntualitzat que, abans d'acabar aquesta temporada, hi ha una clàusula al contracte del tècnic que permetria ambdues parts a finalitzar la vinculació a canvi d'una compensació malgrat tenir contracte per un curs més. "És un entrenador intel·ligent, estem contents amb ell, ens agrada el seu model de joc", ha apuntat. "A partir d'ara, dediquem-nos a donar suport a l'equip, així els jugadors ho faran encara millor", ha afegit. Sobre Robert Martínez, ha negat que hi hagi la intenció de fitxar el preparador de Bèlgica.

El president blaugrana també ha deixat clar que el Barça "no té previsió" de fitxar cap jugador al gener, a no ser que els tècnics el demanin explícitament. "Tenim una plantilla molt àmplia al primer equip i al filial, i amb això hem de jugar", ha apuntat. Bartomeu també ha reconegut que vendre jugadors és cada cop més necessari. El dirigent ha defensat el valor del futbol base, i ha explicat que si no poden aconseguir que els jugadors del filial puguin ascendir al primer equip, buscaran una venda per un valor just.

En contra de la situació de Rosell

Bartomeu s'ha tornat a mostrar en contra de la presó preventiva de Sandro Rosell, a qui ha reconegut que ha visitat un cop a Soto del Real i dos a Brians. I ha equiparat un cop més la situació de Rosell amb la dels presos polítics: "És un cas de presó preventiva molt pervers. Com ja vaig preguntar a l'aire a l'assemblea, no serà a la presó perquè era president del Barça?".