Bartomeu, sobre Mascherano: "Desitgem que es quedi, però som un club humà"

El Barça té clar que Javier Mascherano ha de seguir fins al final de temporada al club. I que llavors, un cop la direcció esportiva pugui actuar sense presses, es buscarà una sortida per al central argentí, que fa setmanes va traslladar als dirigents blaugranes la seva voluntat de marxar del Barça aquest mercat d'hivern. El Mundial està al final del carrer, i el jugador no està satisfet amb els minuts que ha disposat fins ara, i busca una sortida per poder garantir-se continuïtat i un últim bon contracte per preparar la cita mundialista de Rússia.

El president del Barça, Josep Maria Bartomeu, segons recull el diari argentí La Nación, escoltarà la petició de Mascherano, deixant clar, això sí, que la voluntat del club és que es quedi fins al juny. "Jo sóc el que va fitxar a Mascherano el 2010, jo vaig agafar un avió per anar-lo a buscar a Liverpool", va dir Bartomeu al rotatiu argentí dimarts. "El nostre desig seria que es quedés, però som un club humà i ens asseurem a escoltar el jugador", va afegir.