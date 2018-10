El Basaksehir castiga Arda Turan amb una multa de 370.000 euros

El Basaksehir ha anunciat que ha sancionat a Arda Turan amb una multa de 2,5 milions de lires (uns 370.000 euros) per la seva agressió en una baralla en un bar la setmana passada, que investiga la Justícia. Turan va ser imputat dilluns per la fiscalia turca per delictes de "lesions intencionades", "vulnerar la seguretat general", "tinença il·lícita d'armes" i "assetjament sexual" en una baralla amb el cantant Berkay Sahin, que va tenir lloc a la matinada del dimecres passat.

Durant l'enfrontament, provocat per suposades proposicions de Turan a Özlem Ada, la dona de Sahin, el futbolista li va trencar el nas al cantant d'un cop de cap, i després el va seguir l'hospital, on va disparar amb una pistola contra una fotocopiadora, sense causar ferits. "La nostra junta directiva es va reunir el 15 d'octubre a les 19.30 hores en una reunió extraordinària, sent l'únic punt de l'agenda nostre jugador Arda Turan, i prenent diverses decisions sobre això", assenyala el Basaksehir en un comunicat publicat a la seva web.

"Volem fer saber que els fets reflectits en la premsa respecte a l'actuació del nostre futbolista, que va estar tres dies de permís pels partits de la selecció nacional, no són compatibles en absolut amb l'ètica i el concepte professional del club de futbol Istanbul Basaksehir", diu el text.

"En haver-se transferit l'assumpte a la Justícia, i reservant el nostre dret de prendre decisions i mesures addicionals, fem saber a l'opinió pública que hem imposat (a Turan) una multa de 2,5 milions de lires" (unes 370.000 euros al canvi actual), assenyala el text. "Fins que la Justícia dicti sentència, el jugador continuarà amb les seves responsabilitats professionals", conclou el comunicat del club, que actualment es troba en segona posició a la Superlliga turca.