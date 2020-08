El Bayern, rival als quarts de final de Lisboa

El Barça ja mira cap a Lisboa. Els blaugranes viatjaran a la capital portuguesa aquesta setmana entrant amb el repte d’esborrar el fantasma de les últimes dues desfetes a Roma i Liverpool. El somni de vestir Lisboa de blaugrana es podria fer realitat d’aquí menys de vint dies si els de Setién aconsegueixen guanyar tots els enfrontaments. Tres finals que marquen la diferència entre una temporada en blanc o guanyar la Champions més sorprenent.

Després de guanyar al Nàpols poques hores després de veure com el Madrid era eliminat als vuitens de final en la primera derrota a la Champions de Zidane com a tècnic, els homes de Setién van aconseguir plantar-se a les rondes finals de la UEFA Champions League. Amb Messi com a protagonista, els de Quique Setién es van redimir del mal paper fet a la Lliga i van assegurar-se una plaça en els quarts de final per tretzena vegada consecutiva.

A la capital portuguesa els espera una Champions amb un format diferent, a partit únic. Després de la pandèmia, la competició continental es va veure obligada a reformular-se en una final a vuit amb enfrontaments a partit únic a partir de quarts. La concentració en una sola seu dels equips portarà a la creació d’una bombolla segura per evitar possibles contagis per coronavirus. Amb aquest nou format, tres partits són els que ha de guanyar el Barça per proclamar-se campió de la Champions, un trofeu que no aixeca des del 2015. Per aconseguir-ho, el següent rival a batre és el Bayern Munic. L’equip de Hans-Dieter Flick, que va guanyar aquesta temporada la vuitena Bundesliga consecutiva, feia dos anys que no passava de vuitens de final. Els alemanys, però, van aconseguir trencar aquesta mala tendència i van posar la directa per aconseguir una plaça en la final de Lisboa del 23 d’agost passant per sobre del Chelsea de Frank Lampard amb un global de 7 a 1 en l’eliminatòria. Primer, però, haurà d’enfrontar-se amb els de Quique Setién el divendres 14 d’agost a les 21 hores a l’estadi Da Luz de Lisboa. Caldrà veure com els blaugranes s’adapten a un quadre final en què sis dels vuit classificats no han guanyat mai el torneig. Només el Bayern i el Barça se l’han endut abans. Els altres clubs (Atalanta, PSG, Atlètic de Madrid, RB Leipzig, Manchester City i Olympique de Lió) no l’han guanyat mai.

El camí cap a la final

El Barça, si aconseguís guanyar al Bayern Munic, es trobaria a les semifinals de la competició europea amb el vencedor del duel entre Manchester City i Olympique de Lió. Amb una victòria blaugrana, el Barça es plantaria a la final europea cinc anys després. L’última va ser la que va guanyar a Berlin contra la Juve. El futur del tècnic i de la paciència dels culers depèn de com jugui i es presenti el Barça a Lisboa.