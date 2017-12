El COI deixa fora Rússia dels Jocs d'Hivern de Pyeongchang

El Comitè Olímpic Internacional ha decidit aquesta tarda a Lausana suspendre Rússia per dopatge d'estat. D'aquesta manera, la delegació russa no podrà competir als Jocs d'Hivern de Pyeongchang, que se celebraran aquest pròxim any en aquesta ciutat de Corea del Sud, entre el 9 i el 25 de febrer. "S'ha decidit suspendre el Comitè Olímpic Rus amb efectes immediats, així com invitar de manera individual els atletes russos a competir sota el nom d'Atletes Olímpics de Rússia i sota la bandera olímpica", ha dit el COI en un comunicat, després d'haver analitzat l'informe Schmid. Rússia va ser acusada de manipular els controls als esportistes del seu país durant els Jocs de Sotxi del 2014, precisament quan va ser amfitriona i va ocupar el primer lloc del medaller.