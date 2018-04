“¿Campions de la Premier? El millor encara ha d’arribar”

260x366 Guardiola durant el derbi contra el Manchester United de Mourinho. 16 punts separen els dos equips ara mateix. / NIGEL RODDIS / EFE Guardiola durant el derbi contra el Manchester United de Mourinho. 16 punts separen els dos equips ara mateix. / NIGEL RODDIS / EFE

“Si Guardiola creu que guanyarà la lliga anglesa amb un coixí de 15 punts com va fer a Espanya o Alemanya, s’equivoca”, deia fa uns mesos el tècnic xilè Manuel Pellegrini, que també havia guanyat la lliga amb el Manchester City. Però diumenge el City va guanyar la seva cinquena Premier League, la primera amb el tècnic català, avantatjant en 16 punts el segon classificat, el Manchester United, a falta de cinc jornades. I ara intentarà batre el rècord del mateix United, que l’any 2000 va acabar la lliga amb un marge de 18 punts sobre l’Arsenal. “Amb aquests registres caldria estar cec per no valorar l’impacte de Guardiola a la Premier. Però l’èxit es basa a haver après de les errades del primer any. I espanta quan veus que forma part d’una idea que vol anar millorant durant les pròximes temporades”, diu Phil McNulty, periodista de la BBC.

Al Guardian, un aficionat del City que porta veient el seu club des dels anys 50, Chic Wilson, escrivia un article en què afirmava que “el City va jugar relativament bé durant els anys 60 i 70, però després va oferir espectacles terribles”. I continuava: “Amb l’arribada dels nous propietaris fa 10 anys es va començar a jugar bé. Però aquesta temporada he vist un joc que no li havia vist mai a cap equip anglès. L’impacte d’aquest City és superior al del Manchester United dels anys 60”, valorava, en referència al primer club anglès campió d’Europa, el 1968, amb Matt Busby de tècnic i jugadors com Bobby Charlton, George Best o Dennis Law. “El primer any les coses no van rutllar i va acabar a 15 punts del Chelsea. Llavors Guardiola va veure que la Premier és diferent en algunes coses. Aquí els equips no es rendeixen quan perden 2-0, la intensitat és diferent... però quina forma de reaccionar, d’anar canviant i evolucionant sense renunciar a la seva idea”, afegeix l’exjugador del Manchester City Danny Mills.

Però al City aquests elogis afecten tan poc com les dures crítiques rebudes després de caure a Europa contra el Liverpool. “El millor encara ha d’arribar”, expliquen des de dins del City, on s’admet que un cop va arribar Ferran Soriano per gestionar el projecte amb capital d’Abu Dhabi, una de les idees del dirigent català va ser anar preparant el camí per poder fitxar un dia Guardiola, idea que compartia el director esportiu Txiki Begiristain. El City ha arribat a encarregar estudis de mercat i campanyes de publicitat per analitzar com s’ho podia fer, gaudint de la fortalesa econòmica que té, per créixer en un mercat globalitzat on és molt difícil competir amb el Manchester United, el Barça o el Madrid, clubs que porten dècades apostant pel mercat global amb una imatge molt cuidada. I la resposta era clara: si el City volia tenir una identitat clara per poder incorporar nous seguidors, aquesta personalitat havia de ser el joc. Un estil. I Guardiola va arribar per seguir aquest camí que continua cada setmana amb els fitxatges de tècnics o joves jugadors com Adrià Bernabé, futbolista del juvenil B del Barça que ahir mateix va comunicar al club que marxa al City.

Apostar pels jugadors joves ha sigut un dels puntals de la gestió de Guardiola, també a un primer equip d’on han marxat veterans com Caballero, Navas, Kolarov, Sagna, Zabaleta o Hart per donar pas a joves ja experimentats de menys de 25 anys com el porter Ederson, Bernardo Silva, Mendy o Laporte, a part de donar pas a jugadors formats a la casa com Phil Foden o Tosin Adarabioyo, joves que de mica en mica creixen al costat d’altres homes amb molt de futur, però ja internacionals absoluts, com Leroy Sané, Gabriel Jesús o Zinchenko.

La revolució Guardiola va arribar fa dos anys a un club que ja portava gairebé una dècada evolucionant. “Guardiola ha arribat per donar una nova direcció a una maquinària impressionant”, diu el periodista Oli Holt, que recorda que el tècnic català té cura de detalls com ara vigilar l’alçada de la gespa, establir una dieta -gràcies al fitxatge de Silvia Tremoleda- o desactivar el wifi per evitar que els jugadors estiguin pendents dels telèfons en una ciutat esportiva de primer nivell on Soriano i Begiristain treballen en silenci per fer del City el club que regni els pròxims anys a la Premier. El City és l’equip de la part alta de la classificació amb la mitjana d’edat més baixa i la mitjana més alta de passades fetes per marcar un gol, dades que donen voltes al camp d’un tècnic que no deixa de pensar en el futur.