Cardoner: "Ningú s'ha plantejat la possibilitat de recuperar Neymar"

Jordi Cardoner, vicepresident primer del Barça, ha afirmat en declaracions al programa 'Aquí amb Josep Cuní' que "a la junta del Barça ningú s'ha plantejat la possibilitat de recuperar Neymar. És una qüestió que no es pot respondre perquè ningú l'ha valorat". En els últims dies l'entorn de Neymar ha jugat amb la possibilitat d'un retorn al Barça i, segons diferents mitjans, Josep Maria Bartomeu va sondejar els jugadors sobre un possible retorn del brasiler.

Cardoner, que en el seu moment va defensar fins a l'últim minut que Neymar no marxaria del club, ha deixat clar que "va ser ell qui va marxar. Una cosa ben diferent seria que nosaltres no haguéssim cregut en ell i ara el volguéssim recuperar, però no és el cas. De totes maneres, si fos el cas, n'hauríem de parlar amb la junta, però fins ara no s'ha donat la situació".