El Chelsea derrota el Southampton a una Premier on el Newcastle de Benítez s'ofega

El Chelsea, rival del Barça als vuitens de final de la Lliga de Campions, ha derrotar per 1-0 el Southampton i segueix tercer a la Premier League, per darrera dels dos equips de Manchester, el City i l’United.

Antonio Conte ha donat descans a Cesc al mig del camp, situant a la zona central a Bakayoko i Kanté, per poder reforçar l’atac amb Hazard, Willian i Pedro. El gol l’ha marcat Marcos Alonso de falta, en un partit de domini local, però on els blues no han sentenciat. A la segona part, Conte ha donat entrada a Cesc i Morata per Hazard i Pedro.El Chelsea suma 38 punts, tants com el Manchester United, que juga aquest diumenge al camp del West Bromwich Albion.

L’Arsenal és quart amb 33 punts després de derrotar per 1-0 un Newcastle de Rafa Benítez que cau a la zona de descens. De fet, l’equip del nord ha suspès el seu sopar de Nadal com a càstig pel mal rendiment de l’equip, superat per un Crystal Palace que ha golejat 0-3 al camp del Leicester. Özil ha fet el gol dels gunners, que superen en un punt al sorprenent Burnley, cinquè amb 32 punts després del seu empat 0-0 al camp del Brighton & Hove Albion de Burno Saltor. El Liverpool, setè, juga diumenge al camp del Bournemouth.