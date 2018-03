Chris Froome, a punt per participar al Giro d’Itàlia

El britànic Chris Froome sembla preparat per participar, al maig, al Giro d’Itàlia malgrat tenir oberta una investigació per un presumpte cas de dopatge. Froome, campió de quatre de les últimes edicions del Tour de França, havia anunciat la seva intenció de guanyar la mateixa temporada el Giro, prova que no ha guanyat mai, i el Tour. El 13 de desembre, però, la Unió Ciclista Internacional (UCI) va confirmar que havia donat positiu per excés de salbutamol en una prova feta el 7 de setembre durant la Vuelta a Espanya, prova que va guanyar. Els seus advocats, però, van afirmar ahir que serà complicat que el seu cas estigui solucionat abans del 4 de maig, data en què comença el Giro, motiu pel qual Froome, que defensa que és innocent, podria participar a la prova italiana com a cap de l’equip Sky. David Lappartient, president de l’UCI, va afirmar al desembre que volia que el cas es resolgués com més aviat millor, però en declaracions a La Gazzetta dello Sport, el diari que va fundar fa més de 100 anys el Giro, va admetre que el cas és complicat. “No és tan senzill i porta temps. Puc entendre que els aficionats demanin saber el resultat del cas, però tenim procediments precisos i hem de seguir-los per a la credibilitat del nostre esport”.

L’equip legal de Froome treballa des de fa mesos per poder explicar els nivells excessius de salbutamol que es van trobar al seu cos en la prova feta en l’última edició de la Vuelta a Espanya.