Cinc ‘start-ups’ per repensar l’esport

Els avenços tecnològics estan ajudant a millorar el rendiment dels atletes, que ara disposen de moltes més eines per optimitzar els seus entrenaments. “No sabem on són els límits de la tecnologia, ni fins on pot arribar el rendiment de l’ésser humà”, assegura Mounir Zok. El bioenginyer i director tecnològic del Comitè Olímpic dels Estats Units, que va seguir amb entusiasme la campanya amb la qual Nike va intentar que un atleta baixés de les dues hores en una marató (Breaking2), va participar fa uns dies en la primera edició del Dia de l’Emprenedor de l’Esport, un esdeveniment organitzat conjuntament per Indescat i el Centre Internacional per a Emprenedors de Barcelona (ICEB). Aquesta iniciativa, que ha sigut batejada amb el nom d’INDESUP!, es tancarà dijous vinent amb el lliurament del premi Empresa i Esport a l’emprenedoria que atorga Indescat.

“La diferència entre l’èxit i el fracàs s’ha reduït en l’esport d’elit, on unes mil·lèsimes de segon poden determinar la posició final. Un bon ús de la tecnologia pot ser clau, i per fer-ho cal que els especialistes aprenguin a analitzar la informació de què disposen, que cada cop és més”, afegeix Zok. Els canvis provocats per la tecnologia, però, no només afecten els esportistes sinó que també estan alterant la manera com els espectadors gaudeixen de la seva experiència.

“Vivim en un món de reptes i oportunitats, i l’esport, per la passió que arrossega, pot canviar comunitats, ja que té una gran capacitat d’impacte”, assegura Rafa Sánchez Varela, col·laborador del prestigiós TEC de Monterrey i fundador de diferents start-ups esportives. La seva última iniciativa és Pitz, una plataforma online que aspira a modernitzar el futbol amateur.

Projectes innovadors

Durant l’esdeveniment de Barcelona es van donar a conèixer cinc atrevits projectes esportius que necessiten inversió. El primer és Athlepic, una aplicació d’ e-commerce social a través de la qual els aficionats a l’esport poden comprar de manera ràpida articles que esportistes d’elit i influencers han etiquetat prèviament a les seves fotos. La segona va ser Beach Box Gym, la primera cadena de gimnasos de platja del món. La tercera és Football Aim, una eina dirigida a clubs, entrenadors i jugadors de futbol que permet registrar i analitzar diferents paràmetres relacionats amb el joc, així com compartir-los amb altres usuaris. SoccerDream és un programari de realitat virtual a través del qual els futbolistes poden entrenar certs aspectes relacionats amb el futbol cognitiu, és a dir, amb la presa de decisions durant els partits. Per últim, WhiteCrow Tech és una tecnologia que permet inflar i desinflar les rodes de les mountain bikes mentre la bicicleta està en marxa. El sistema facilita l’adaptació a les diferents velocitats i desnivells.

Tot i que la prioritat d’aquestes start-ups que busquen assegurar-se la seva viabilitat futura és trobar finançament, els experts aconsellen no obsessionar-se en aquesta difícil recerca. “Jo recomanaria als emprenedors que no tinguin fam d’inversió i que, en canvi, tinguin fam de clients. En l’àmbit de l’esport, les tècniques d’inversió clàssiques no solen funcionar per valorar una start-up : no es tracta d’un tema d’Excels, sinó de la passió que detectis en els equips”, diu Juan Álvarez de Lara, fundador i CEO de Seed&Click.

Una de les missions d’Indescat és desenvolupar actuacions i projectes que millorin la competitivitat de les empreses que busquen treure el cap en el món de l’esport amb projectes engrescadors. “L’emprenedoria atrau talent i innovació. Nosaltres volem connectar aquests emprenedors amb empreses de la indústria esportiva que els poden aportar suport i experiència”, analitza Anna Pruna, presidenta d’Indescat.