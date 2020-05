El grup del Manchester City es fa amb el control d'un novè club, el Lommel belga

El City Football Group, el grup empresarial creat al voltant del Manchester City, ha anunciat la incorporació d'una nova entitat a la seva xarxa d'equips, amb la compra del Lommel SK belga. Aquest club es converteix així en el novè club del City Football Group. Aquest grup, el CFG, es va fundar l'any 2008 quan l'Abu Dhabi United Group (ADUG), una empresa privada d'inversió i desenvolupament propietat del xeic Mansour bin Zayed al-Nahyan va comprar el Manchester City, fins llavorss propietat de l'exprimer ministre de Tailàndia Thaksin Shinawatra.

El CFG gestiona el City, al qual ha fet campió de lliga anglesa, i també l'equip femení del club anglès. Sota el lideratge de Ferran Soriano, exvicepresident del Barça, aquest grup ha practicat una política de creació i compra de clubs a diferents països per tal de generar una marca, controla més esportistes i tenir una presència global. Amb el Lommel, el City ja té pes a 9 clubs diferents.

El Lommel juga ara mateixa a la Segona Divisió d'una competició que ha quedat aturada per culpa del covid-19 i difícilment tornarà, doncs les autoritats belgues aposten per donar per acabada la temporada. El Lommel, club d'una ciutat a la frontera amb els Països Baixos, és l'hereu d'una llarga tradició de futbol a aquesta ciutat flamenca, amb dos anteriors clubs que van patir fallides econòmiques, refundant-se. Els antics clubs de Lommel havien jugat a Primera, arribant a una final de copa, però mai van ser una potència de primer nivell.

Amb aquesta incorporació, la xarxa de clubs del City segueix creixent i ara controla el mateix Manchester City, pal de paller del grup, a més del New York City dels Estats Units, el Melbourne City australià, part de les accions del Yokohama Marinos japonès, el Montevideo City Torque de l'Uruguai, el Sichuan Jiuniu xinès, el Mumbai City de la Índia i com no, el Girona. En el cas del Yokohama Marinos, el Ciyt controla el 20% de les accions d'un club propietat de la Nissan.

Al Girona, la major part d'accions pertanyen al Girona Football Group, liderat per Pere Guardiola, germà de Pep Guardiola. El City Football Group és propietària del 40% de les accions del club català.

"Bèlgica és un dels països amb més tradició, com s'ha demostrat amb el bon paper de la selecció i el bon joc de futbolistes que coneixem prou bé com Kevin de Bruyne i Vincent Kompany", ha explicat Ferrán Soriano, cap executiu del CFG. "Aquesta inversió forma part de la nostra estratègia per ser presents als països claus del futbol" ha afegit.