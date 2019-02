El City s’endú la Copa de la Lliga als penals

Als penals. Als penals i amb un esperpèntic moment amb el porter Kepa suplicant al seu tècnic que el deixés sota pals per disputar la tanda. Però als penals el Manchester City ha derrotat el Chelsea, a qui no havia aconseguit tombar en el temps reglamentari, i s’ha proclamat campió de la Carabao Cup 2019, la Copa de la Lliga anglesa. Des dels onze metres, els ‘citizens’ s’han mostrat més fiables i han decantat la final per 4-3. Jorginho i David Luiz han fallat el primer i el tercer llançament i de res ha servit per al Chelsea que Kepa, que havia fregat el penal del Kun Agüero, aturés el tercer xut, de Sané, perquè Sterling, en el tir definitiu, no ha perdut la punteria. Golàs per l’escaire i títol per a l’equip de Pep Guardiola.

😳 - Have you EVER seen anything like it!?



Maurizio Sarri tries to substitute Kepa Arrizabalaga for Willy Caballero, but Kepa refuses to come off and Sarri is absolutely FURIOUS! 😡 pic.twitter.com/Q81v6ry3Kk — Sky Sports Football (@SkyFootball) 24 de febrer de 2019

Durant el partit, domini del City i exercici de resistència del Chelsea, que ha sortit decidit a oferir una cara diferent a la que fa dues setmanes va mostrar en el duel de la Premier. Aquell 6-0 a favor del City va afectar Sarri, que per a la final ha preferit abaixar uns metres la seva defensa i cedir la iniciativa a l’equip de Pep Guardiola. Així, contra un Chelsea arraconat al seu camp, el City ha posat la maquinària en marxa, però no ha trobat la manera de superar Kepa.

Tampoc a la segona meitat, quan s’han igualat una mica més les coses. Després d’un empat sense gols, s’ha jugat un temps extra que ha tingut un final esperpèntic. A dos minuts del final, Kepa ha necessitat assistència mèdica per un problema muscular. Sarri ja preparava el canvi per donar entrada a Willy Caballero, però l’exporter de l’Athletic l’ha frenat. “Que no, que no, que estic bé”, demanava des de la gespa el porter basc. Amb aquest caos s’ha arribat a la tanda de penal, en què Kepa no ha pogut ser el protagonista. Ha fregat el llançament del Kun i ha aturat el xut de Sané, però els seus companys han fallat més.