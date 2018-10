Luis Enrique prefereix Jonny a Jordi Alba

Novament a través d'un vídeo, Luis Enrique ha anunciat la seva segona convocatòria per a la selecció espanyola per jugar l'amistós a Cardiff contra Gal·les i el partit de Lliga de les Nacions contra Anglaterra a Sevilla. Hi ha diverses novetats per les baixes d'homes com Carvajal, Sergi Roberto, Iñigo Martínez, Isco i Diego Costa.

Els porters convocats són Kepa, Pau López i De Gea. A la defensa, Gayà, Marcos Alonso, Albiol, Nacho, Ramos, Bartra, Azpilicueta i Jonny. Al mig del camp, Busquets, Rodri, Koke, Ceballos, Thiago i Saúl. En atac, Asensio, Morata, Rodrigo, Suso, Aspas i Alcácer. L'asturià ha tornat a deixar fora de la llista Jordi Alba. Busquets és l'únic jugador del Barça en aquesta convocatòria.