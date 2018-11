La final de la Copa Libertadores podria jugar-se al Bernabéu

La final de la Copa Libertadores entre el River Plate i el Boca Juniors podria disputar-se finalment a Madrid. Segons ha transcendit, hi ha un acord tancat al 90% perquè el partit es jugui a l'estadi Santiago Bernabéu, previsiblement el 8 o 9 de desembre. Davant les dificultats de la Confederació Sud-americana de Futbol (Conmebol) per arribar a un acord amb els clubs, la FIFA ha demanat aquest matí a la Federació Espanyola de Futbol l'ús de l'estadi del Reial Madrid. Després de rebutjar Asunción, Doha i Miami, la federació internacional es va plantejar portar el partit a Espanya, i tant el Boca com el River han acceptat la proposta. Segons el rotatiu, Luis Rubiales ha fet les gestions per posar l'estadi a disposició de la FIFA i il president de la Conmebol l'hi ha agraït.