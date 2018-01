Corea del Nord accepta dialogar sobre l'enviament d'una delegació als Joc Olímpics

El règim nord-coreà ha anunciat que reobrirà les suspeses línies de comunicació amb Corea del Sud com a part de la voluntat de reprendre el diàleg expressada pel seu líder, Kim Jong-un, en el seu missatge de Cap d'Any. Pyongyang tornarà a utilitzar la línia telefònica intercoreana, acció que permetrà dialogar sobre l'enviament d'una delegació als Joc Olímpics d'Hivern de Pyeongchang.

L'anunci arriba després que Seül proposés mantenir una reunió d'alt nivell per tractar una possible participació de Pyongyang en els Jocs Olímpics d'Hivern de Pyeongchang. "Ratificant la voluntat del nostre líder, mantindrem un contacte estret i sincer", ha dit Ri Són-Gwon, que encapçala l'agència encarregada de gestionar assumptes intercoreans a Pyongyang. "Mantindrem converses de treball sobre el potencial enviament per la nostra part d'una delegació" als Jocs Olímpics d'Hivern, que se celebraran del 9 al 25 de febrer.

Kim va expressar fa uns dies el seu desig que una delegació nord-coreana participi en les competicions i fins i tot estudia la possibilitat de viatjar-hi per assistir a la cerimònia d'inauguració. "Esperem sincerament que [els Jocs] siguin un èxit”, va afirmar Kim, que va instar les dues parts a “reunir-se urgentment” per possibilitar la participació dels nord-coreans. El to i el missatge conciliador van trencar el discurs vigent fins ara, en què era habitual que el líder nord-coreà amenacés Seül i li fes retrets sobre la seva aliança amb els Estats Units.

Els esportistes de Corea del Nord classificats, els patinadors Pyom Tae-ok i Kim Ju-ik, no es van inscriure el 30 de novembre, de manera que es van saltar el termini oficial. Ara doncs, per poder participar-hi, caldria que els convidés el COI. En cas de no anar-hi, no seria el primer cop que passa: el règim de Pyongyang no va permetre als seus esportistes prendre part als Jocs Olímpics de Seül 1988 i va animar-los a boicotejar els Jocs; en l'última cita olímpica dels esports d'hivern, a Sotxi l'any 2014, Corea del Nord tampoc hi va participar.

Abans d'aquest anunci, els Jocs Olímpics de Pyeongchang estàvem marcats per l'amenaça militar de Corea del Nord. "La seguretat dels esportistes és la principal preocupació del Comitè Olímpic Internacional. En cap de les converses ningú va expressar dubtes sobre Pyeongchang", va recordar Thomas Bach, president del COI.

Pyeongchang havia intentat ser seu olímpica dos cops abans de sortir escollida. En les anteriors ocasions, la ciutat de Corea del Sud havia perdut davant Vancouver i Sotxi. L'elecció de la ciutat va tenir lloc el 6 de juliol del 2011 a Durban (Sud-àfrica) durant la 123a sessió del Comitè Olímpic Internacional (COI). Pyeongchang va haver de lluitar amb Annecy (França) i Munic (Alemanya). Pyeongchang es convertirà així en la primera ciutat asiàtica (sense comptar el Japó) que és seu d'uns Jocs Olímpics d'Hivern, i també serà la primera de les tres ciutats del continent asiàtic que serà amfitriona de les pròximes edicions dels Jocs, ja que cal sumar-hi Tòquio 2020 i Pequín 2022.

Yoon Young-chan, portaveu del president Moon Jae-in, va celebrar la notícia. "Crec que l'anunci mostra un avanç cap a una situació en què la comunicació [entre els dos països] sigui possible en tot moment", va dir en un breu comunicat enviat als mitjans.

En cas de produir la trobada d'alt nivell, seria el primer d'aquest tipus en més de dos anys entre els dos països, que es mantenen en guerra des de fa més de 65 anys, i arribaria després d'un any d'especial tensió per les insistents proves armamentístiques del règim de Pyongyang.

Pyeongchang tindrà 12 seus repartides en dues ciutats. Al voltant de la muntanya de Pyeongchang hi haurà l'Estadi Olímpic i l'estació d'Alpensia i les seus d'esquí alpí, mentre que a Gangneung hi haurà les seus de competicions com hoquei sobre gel, cúrling i patinatge. Entre una ciutat i l'altra tan sols hi haurà mitja hora de distància. Al voltant dels estadis i en algunes zones de la ciutat amfitriona, el transport personal es veurà restringit i, a través del sistema Park&Ride, hi haurà llançadores i autobusos gratuïts per moure's fàcilment entre les seus.

Soohorang serà la mascota dels Jocs Olímpics, i Bandabi la dels Paralímpics. El tigre blanc Soohorang deu el nom a les paraules 'protecció' i 'tigre', mentre que Bandabi és un os negre, que representa el poder de la voluntat i el coratge en la cultura nord-coreana.