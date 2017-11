Trump arriba al Japó amb una advertència cap a Corea del Nord

Donald Trump ha arribat al Japó, la primera etapa de la seva gira asiàtica, destacant el paper de soci preferent del seu amfitrió i llançant advertiments a Corea del Nord que no ha de subestimar el poder dels Estats Units. L' amenaça nuclear de Corea del Nord i l'economia són els eixos de l'agenda del president nord-americà, que fa un extens viatge per la regió fins al 14 de novembre.

El Japó i Corea del Sud, aliats tradicionals dels nord-americans, esperen reforçar el compromís de Washington en la seva defensa davant l'amenaça del règim de Pyongyang. Tots dos països, però, també aspiren a obtenir ajuda per frenar l'emergència de la Xina i enfortir les relacions comercials amb els Estats Units que Trump va refredar quan va arribar a la Casa Blanca. Donald Trump viatja a l'Àsia en l' aniversari del seu primer any de mandat.

Mà dura contra Kim

Shinzo Abe, que acaba de revalidar el seu mandat en les eleccions del 22 d'octubre. Un triomf que li permetrà deixar enrere la Constitució pacifista i seguir endavant amb el rearmament del país amb els ulls posats en l'amenaça nord-coreana, però també en les reivindicacions xineses en les aigües del mar de la Xina. I, en segon lloc, amb un president fort a la Xina. Xi Jinping ha sortit reforçat del congrés del Partit Comunista i convertit en un líder indiscutible al mateix nivell que Mao o Deng. El president xinès ha revalidat un nou mandat de cinc anys i és possible que retingui el poder més temps per convertir la Xina en una superpotència mundial. De moment, ja s'ha erigit en el defensor de la globalització i es prepara per liderar l'Àsia i ocupar qualsevol buit de poder que deixi Trump. La Xina ha reconduït les relacions amb Corea del Sud després de les amenaces pel desplegament de l'escut antimíssils i està intentant buscar una solució asiàtica a la crisi nord-coreana proposant una cimera trilateral amb Tòquio i Seül.

En canvi, el president nord-americà busca un front unit amb el Japó i Corea del Sud per exigir a la Xina que sigui més contundent amb Pyongyang. Donald Trump ha volgut que el primer acte al Japó fos a la base aèria nord-americana de Yokota, a l'oest de Tòquio. En el seu discurs davant les tropes ha llançat una clara amenaça contra Corea del Nord: "Ningú, cap dictador, règim o nació, ha de subestimar mai la determinació americana". Un advertiment explícit a l'escalada del programa nuclear nord-coreà que al setembre va dur a terme la seva sisena prova nuclear amb míssils que van sobrevolar el Japó i que amenacen d'arribar a Guam.

Trump ha insinuat als periodistes que l'acompanyen a l'avió presidencial que aviat es podria anunciar la decisió d'incloure Corea del Nord en la llista de països que donen suport al terrorisme.

Corea del Nord ha contestat, a través dels seus mitjans estatals, advertint Trump que s'abstingui de fer "comentaris irresponsables" i qualificant-lo d'"espiritualment inestable". Pyongyang ha tornat a recórrer al llenguatge bèl·lic amenaçant de llançar "un càstig efectiu i despietat mobilitzant totes les seves forces".

El Japó, aliat preferent

La premsa japonesa ha destacat que Trump ha qualificat el Japó d'"aliat crucial", i també la bona sintonia que sembla mantenir amb el primer ministre Shinzo Abe. Els dos mandataris han protagonitzat un nou capítol de l' anomenada 'diplomàcia del golf', que es va iniciar al febrer amb la visita d'Abe a Mar-a-Lago (Florida), la residència del president nord-americà, on van jugar a aquest esport. Abe s'ha reunit aquest diumenge amb Trump en un exclusiu club de golf als afores de Tòquio per jugar amb el golfista japonès Hideki Matsuyama, actualment considerat el número 4 del món.

Aquest dilluns Trump mantindrà una reunió de treball amb Shinzo Abe i s'entrevistarà amb els emperadors del Japó. També té prevista una trobada amb familiars d'alguns dels ciutadans japonesos segrestats per Corea del Nord a la dècada dels 70 i 80. Aquest dimarts arribarà a Corea del Sud, on s'entrevistarà amb el president Moon Jae-in i farà un discurs a l'Assemblea Nacional. Trump no es desplaçarà a la zona desmilitaritzada que separa les dues Corees, una visita que han fet tots els anteriors presidents nord-americans.

Dimecres arriba a la Xina, l'escala més compromesa del viatge, on intentarà arrencar algun compromís a Xi Jinping per augmentar la pressió sobre Corea del Nord.

Divendres participarà al Vietnam en el fòrum de països del Pacífic, l'APEC. L'última etapa és a les Filipines, on a més d'entrevistar-se amb el president Rodrigo Duterte assistirà dilluns de l'altra setmana, 13 de novembre, a la Cimera de l'Associació de Nacions del Sud-Est Asiàtic. Trump ha anunciat la intenció de reunir-se amb el president rus, Vladímir Putin, en el marc les trobades regionals.