El PSG, proclamat campió de lliga a França

El PSG ja és campió de lliga a França. La Lliga de Futbol Professional (LFP) francesa ha acceptat aquest dijous l'ordre del govern de donar per acabada la temporada 2019-20 i ha atorgat el títol al PSG, líder en el moment d'aturar-se la competició per culpa del covid-19.

El PSG tenia 12 punts més que l'Olympique de Marsella i un partit pendent. Per tancar la classificació, s'ha decidit que es faria una taula amb la mitjana de punts per partit de cada equip, cosa que gairebé no ha modificat la classificació final. És la setena lliga del PSG en vuit anys i la tercera consecutiva. En total, el PSG ha guanyat 9 lligues, tres de les quals des de l'arribada de la nova propietat de Qatar.

Així, l'Olympique de Marsella anirà a la Lliga de Campions directament amb el PSG, mentre que el Rennes jugarà la prèvia. El Lilla, l'Stade de Reims i el Niça esperen saber si jugaran l'Europa League, perquè falta saber si es podrà jugar la final de Copa i de Copa de la Lliga. El Tolosa i l'Amiens, en canvi, baixen a Segona. Els nous equips que aconsegueixen l'ascens són el Lorient i el Lens. Amb aquesta decisió, el Lió queda fora de qualsevol competició europea per primera vegada des de la temporada 1996-97.

La decisió arriba just el dia en què Espanya ha autoritzat els tests als seus jugadors. Alemanya va un pas per davant i ha començat a practicar aquest dijous el test de covid-19 als jugadors com a fase prèvia per poder jugar partits a porta tancada, tot i no haver-se concretat quan es reprendrà la Bundesliga. La cancellera alemanya, Angela Merkel, reunida amb els líders regionals, ha posposat fins a la setmana vinent la decisió de buscar una data per a la represa del campionat.

A l'espera de la decisió política, la DFB (Federació Alemanya de Futbol) ha començat avui els tests, que inclouran els 36 equips de futbol professional. La temporada a la Primera i Segona Divisió va quedar en suspens al març, però fa unes setmanes que la majoria dels clubs s'estan entrenant amb la perspectiva de poder jugar partits.