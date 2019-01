DIRECTE: Marc Márquez i Jorge Lorenzo presenten la nova temporada de l'equip Repsol Honda

L'equip Repsol Honda de MotoGP afronta la nova temporada amb un tàndem cridat a dominar la graella del motociclisme format per Marc Márquez i Jorge Lorenzo, que ja ha estat batejat com el 'dream team'. Entre els dos sumen vuit títols de la màxima categoria i s'han repartit totes les victòries del campionat des de 2012. Aquest dimecres donen el tret de sortida al nou curs amb l'acte de presentació de les seves motos a la casa de Repsol Honda a Madrid. Precisament, aquest any Repsol i Honda celebren el 25è aniversari de la seva aliança.

Márquez afronta la temporada amb l'objectiu de guanyar el seu quart títol consecutiu -el sisè a MotoGP-, però a l'altre costat del box hi tindrà el mallorquí, dues vegades campió de la màxima categoria, que després de no haver aconseguit els resultats que esperava amb la Ducati, arriba a l'equip d'Alberto Puig per millorar les seves prestacions i plantar cara al pilot de Cervera. Ho fa rellevant Dani Pedrosa, que després de 13 temporades a MotoGP va decidir retirar-se. Ara passa a un segon pla com a pilot provador de KTM.

Amb el respecte de Valentino Rossi i Andrea Dovizioso, els titulars de l'equip Repsol Honda estan cridats a ser els aspirants a guanyar el títol, si els respecten les lesions. Lorenzo es perdrà el test de pretemporada al circuit de Sepang (Malàisia) després d'haver-se operat de l'escafoide aquest dilluns i no pujarà a la moto fins a finals de febrer, als test de Qatar. De la seva banda, Márquez s'ha operat aquest hivern de l'espatlla per deixar enrere les petites luxacions que hi va patir durant la temporada passada.