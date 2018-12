El català Dani Olmo, escollit millor jugador de l'any a Croàcia

El migcampista vallesà del Dinamo Zagreb, Daniel Olmo, ha sigut escollit aquest dilluns com a millor jugador de la Primera Divisió de Croàcia en l'enquesta que fa cada any el portal informatiu Tportal entre els capitans dels clubs. Olmo ha rebut 58 punts, 14 més que el segon més votat, el brasiler Araujo dos Santos Heber, del Rijeka.

"És un honor que els meus companys de professió m'hagin escollit com a millor jugador de l'any. Em sento orgullós de formar part d'una llista en la qual hi ha futbolistes com Modric, Mandzukic, El Arabi, Eduard, Sammir, Kranjcar i Kramaric", ha declarat Olmo en referència a futbolistes que han rebut aquest guardó.

"No va ser fàcil abandonar un club com el Barça, però va ser una decisió correcta. Hi ha hagut moments difícils, però no me n'he penedit en cap moment", ha declarar el jugador, que va arribar a Croàcia procedent del Barcelona juvenil B el 2015, quan tenia 16 anys. El futbolista, que ha sol·licitat la nacionalitat croata, va comentar que encara continua oberta la possibilitat de jugar tant amb la selecció espanyola com amb la croata. Olmo és fill de Miquel Olmo, que ha entrenat diversos equips catalans, com el Terrassa i el Sabadell.