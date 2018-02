Dembélé, elèctric, supera el pànic escènic del Camp Nou

Les travesses no van fallar i Ousmane Dembélé va sortir de titular contra el Girona després de dos partits consecutius sense jugar cap minut. L’afició blaugrana tenia ganes de veure el francès, a qui va cuidar i animar durant els 90 minuts que va disputar. Ho necessita: té 20 anys, ha patit dues lesions consecutives i ha arribat al Barça amb la motxilla de ser el segon fitxatge més car de la història del club. Els condicionants que acompanyen el jove davanter els tenim ben apresos, però la realitat, la que es veu quan es calça les botes de color taronja i trepitja la catifa verda del Camp Nou, és que encara li queda molt de camp per córrer. Ahir va estar elèctric en la desmarcada però erràtic en la definició i el regat, tot i que va servir l’assistència del sisè gol del Barça a Luis Suárez.

Dembélé hi va posar voluntat i ganes, actituds innegociables per convèncer qualsevol entrenador i afició. Es va oferir, ho va intentar i es va desmarcar amb intel·ligència davant d’un Girona que va proposar un partit obert: això afavoreix les característiques del futbolista francès, anomenat Mosquit pels seus companys perquè mai saps per on et pot picar. Desmarcant-se, Dembélé va fer que els aficionats del Barça aixequessin el cul de la cadira en més d’una ocasió durant la primera meitat, però en lloc de poder-ho celebrar abraçant-se amb qui tenien al costat s’havien de tornar a asseure després de veure que el francès estava desencertat en el regat o en la rematada, com una que va fer al primer temps que va sortir molt desviada. Típic de qui té ganes d’agradar i es precipita.

A la represa, Dembélé va sortir a la gespa una mica més calmat. Els nervis de tornar a ser titular al Camp Nou després d’haver-ho sigut només un cop, el setembre de l’any passat contra el Juventus, s’anaven superant de mica en mica. El francès aportava velocitat i electricitat a la banda dreta (un 39% de l’atac del Barça va ser per aquesta banda, la més utilitzada ofensivament) acompanyat per un altre velocista, Nélson Semedo, a qui Dembélé no va dubtar a ajudar en algunes tasques defensives, fet que l’afició va agrair. Als 10 minuts va tenir una bona oportunitat, però el seu xut va sortir fregant el pal esquerre de la porteria. Més tard es va poder redimir assistint Luis Suárez. El partit del francès va anar de menys a més.

Coutinho s’estrena a la Lliga

A l’altra banda, a la posició d’interior esquerre, l’altre gran fitxatge del Barça d’aquesta temporada somreia. Philippe Coutinho, dotant de verticalitat el joc, va poder demostrar que té pólvora als peus. Ell va fer el cinquè gol del Barça després de desfer-se del seu defensor amb una mitja volta i enviar una rosca de fantasia. Si Dembélé ha d’anar superant la pressió escènica del Camp Nou pas a pas, Coutinho ja ha passat aquesta pantalla. “En vaig aprenent, fa poc que he arribat, he de treballar molt per aprendre la filosofia”, va dir el brasiler.

El tècnic del Barça, Ernesto Valverde, es va mostrar satisfet amb l’actuació dels dos: “Ens estan ajudant. Som al tram decisiu de la temporada. Dembélé té un perfil més d’extrem, amb molta habilitat. Coutinho ha fet un gran gol. És el que han de fer: oferir atac, recursos, i, en defensa, complir. Crec que avui han fet un pas endavant”.