Descentralitzar els clubs a cop de ‘blockchain’

El PSG va anunciar fa uns dies un acord amb una plataforma de blockchain que permetrà que els seus aficionats hi diguin la seva sobre algunes decisions del club. Aquesta tecnologia ha arribat al món de l’esport per quedar-s’hi. Josep M. Monti, CEO d’Atry, fa setmanes que es reuneix amb entitats per explicar el seu projecte. “Volem crear l’associació de clubs crypto, com la FIFA del blockchain, per normalitzar i desenvolupar l’ecosistema de la criptomoneda de cada club, amb el qual poden aconseguir un nou model de finançament i alhora els permet una gestió més descentralitzada. En l’argot del sector es coneix com una DAO, una organització autònoma descentralitzada. Aquest ecosistema permet que la comunitat del club voti per prendre decisions i alhora obre una nova via de finançament. En definitiva, dona poder al soci dotant-lo de més capacitat de decisió”, diu.

El projecte va néixer entre Nova Zelanda i Barcelona. “Estem establint contactes en diversos països perquè els clubs formin part de l’associació i comencin a implementar aquest sistema. Mentre acabem de desenvolupar el prototip, estem explicant com funciona aquest ecosistema i alguns ja hi han demostrat molt d’interès. Des de l’associació, els clubs podran crear el seu propi token, que vindria a ser com una moneda que es pot utilitzar dins aquest ecosistema, i es podrà bescanviar pels tokens de qualsevol altre club de l’associació. D’aquesta manera crearem una economia interna, però compatible entre tots els clubs, en què el beneficiat és el club perquè cada transacció entre els socis és directa. És una tecnologia extremadament segura que no es pot piratejar i que es regeix per unes regles sabudes per tothom. Per això tothom confia en el bitcoin malgrat que no hi ha cap banc o entitat central al darrere”, explica.

El gran objectiu és fer créixer la veu dels socis. “És una eina que permet democratitzar els clubs esportius. Hi ha aplicacions que poden ser molt útils. El president de la Lliga de futbol ha decidit que un partit es jugui als Estats Units. Amb la DAO d’Atry, això ho haurien de votar els socis, que són els que han pagat per veure tots els partits. Actualment els clubs són molt centralitzats i no hi ha gaire democràcia líquida. Els socis es queixen habitualment que la seva veu no s’escolta. Hem vist l’exemple del seient lliure del Barça. Aquest sistema permetria tenir eines perquè el soci pogués vendre la seva entrada, destinant-ne automàticament una part al club gràcies a un smart contract, que és una mena de programa que fa possible aquestes transaccions. Es dona la possibilitat als usuaris de gestionar coses sense el consentiment de l’autoritat central”, recorda Monti, que té clara quina ha de ser la implementació d’aquest nou ecosistema. “No es pot delegar d’entrada tota la gestió del club a aquest sistema perquè seria massa disruptiu i no funcionaria. La idea és que sigui progressiu. Es comença amb una petita economia i cada vegada s’hi afegeixen més aplicacions. Des de l’associació cada club decidirà com ho vol implementar. El futur és que la gent pugui participar més activament en les decisions del seu club per enfortir el vincle i el sentiment de formar part d’un projecte. La fan experience creixerà en aquesta direcció”.

¿Els dirigents dels clubs estaran disposats a perdre poder? “Als directius actuals els pot enamorar més la part financera perquè s’obre una nova via per recaptar fons i tots els clubs sempre intenten trobar altres vies de finançament. Amb el sistema actual les lligues són les que gestionen els drets dels clubs i l’economia orbita al voltant de la competició. Des de l’associació treballarem perquè els clubs passin a ser el centre de l’economia. Això permetria augmentar els recursos propis. No es tracta només de crear una moneda, sinó de donar-hi valor i ús perquè els socis la vegin atractiva”, avança. Una de les dificultats dels projectes d’aquestes característiques radica en el fet que la legalitat del sector encara s’està acabant de definir, però Monti no hi veu obstacles. “Aquest sistema no té riscos per als clubs. Estem fundant l’associació de clubs a Suïssa, que és el país que ara mateix ofereix les millores garanties. De fet, és on també estan constituïdes associacions com la UEFA i la FIFA. En poc temps anunciarem tots els clubs que en formaran part. És una proposta win to win i aviat començarem a veure amb normalitat que molts clubs tinguin la seva pròpia criptomoneda”, resumeix.