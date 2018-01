Deulofeu i la crueltat de jugar al Barça

No podrà dir Gerard Deulofeu que no va tenir oportunitats, al Barça. Ben cert és que no ha sigut titular en alguns partits importants, però va poder vestir-se de curt contra el Madrid a la Supercopa o contra la Juve. Senzillament, el seu tren sembla que ha passat del tot, després d’haver tingut diferents ocasions per pujar-hi. ¿És un mal jugador Deulofeu? No pas, és un futbolista destinat a triomfar. Però no al Barça. És un lloc cruel, el Camp Nou. Només els millors poden jugar-hi i, per tant, el cor de grans futbolistes es trenca fàcilment. Les oportunitats duren menys i la caiguda és més forta.

Ernesto Valverde va explicar moltes coses, amb la seva convocatòria i la seva alineació. Jugadors com Denis Suárez i Aleix Vidal saben que tenen oportunitats, però que hauran de millorar, especialment el gallec, si volen seguir en un club on hi ha poca paciència, ja que l’exigència és gran. I amb els galons que, de mica en mica, en Copa, està donant a Arnaiz, envia un missatge als jugadors del filial: si hi deixen l’ànima, potser tindran l’oportunitat en partits de Copa. Sí, tot just un o dos, però cada cop va més car, jugar al Barça. De fet, cada cop va més car jugar al Barça B, on abans la meitat dels jugadors dormien a La Masia i tenien grans d’adolescents a la cara, i ara es fitxen jugadors que ja han jugat més de 50 partits amb el Fluminense, com Marlon; que han sigut internacionals amb les seves seleccions, com Lozano, o que ja han debutat amb gols en un històric com el Valladolid, com Arnaiz. Cada cop més exigent, el Barça està destinat a trencar somnis de jugadors que han d’entendre que poden arribar a jugar Mundials i la Champions, amb altres samarretes. Aquest hauria de ser el somni de Deulofeu, que, en aquest segon periple, ha demostrat seny amb les seves paraules, acceptant que no poder seguir al Barça no necessàriament ha de ser una derrota. Sí que seria una derrota si el Barça deixés de donar oportunitats, encara que sigui a la Copa i un sol cop, a jugadors del filial. De moment, Valverde està obrint la porta. Poc, però ho fa.