Dovizioso és el protagonista en la 'pole' de Viñales

En un dia en què Andrea Dovizioso va ser el protagonista al pàdoc, Maverick Viñales va aconseguir la seva primera pole de la temporada.

El mànager del pilot italià, Simone Battistella, va confirmar la seva marxa de Ducati de cara a la temporada vinent. Battistella va explicar que “no es donen les condicions perquè continuï a Ducati”. Paolo Ciavatti, director esportiu de Ducati, amb la mirada posada en el futur, ha comunicat que després del segon GP d’Àustria es comunicarà qui és el substitut. Entre els noms que hi ha a la taula es troba Jorge Lorenzo. “No hi ha preacords amb Lorenzo. El seu nom ha estat a la taula i pot ser que encara ho estigui”, ha confirmat.

Maverick Viñales (Yamaha), però, va aconseguir ser el protagonista sobre l’asfalt. El pilot gironí sortirà des de la primera posició a la cursa (14 h, DAZN) per desè cop en la seva carrera. A la primera línia l’acompanyaran Jack Miller (Ducati) i el líder del Mundial, Fabio Quartararo (Yamaha). Pol Espargaró (KTM), clar dominador dels entrenaments, sortirà cinquè.

La pole a Moto2 va ser per Remy Gardner (Kalek) per segon cop en la seva carrera. Per una diferència de 36 mil·lèsimes, Jorge Martín (Kalex) sortirà segon, seguit de Marcel Schrotter (Kalex). El líder del Mundial, Enea Bastianini (Kalex) sortirà des de la quarta posició.

En Moto3, Raúl Fernández (KTM) ha aconseguit la pole per segona cursa consecutiva, després d'aconseguir el millor temps en l'última volta de la classificació. El líder del Mundial, Albert Arenas (KTM), ha aconseguit la segona posició. En tercera posició sortirà John McPhee (Honda); és el segon cop aquest any que serà a la primera línia de sortida.