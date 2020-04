L'ERTO del Barça ja és efectiu i afecta 309 dels 540 treballadors

L'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) del Barça ja és efectiu. Aquest dimarts va ser el primer dia en què va afectar 309 treballadors del club, dels 540 que componen la seva estructura.

Així ho ha confirmat a l'agència EFE el comitè d'empresa de l'entitat blaugrana, que ha explicat que tindrà una durada de dos mesos, encara que la data màxima establerta és per al primer partit en què pugui entrar públic a l'estadi.

No obstant això, tot i que la legislació estableix pautar les dates d'inici i fi, el dia a dia serà el que vagi modelant aquest ERTO, ja que si per exemple els museus poguessin obrir aviat, tots els treballadors implicats en el del Barça es podrien incorporar al seu lloc de treball.

Els treballadors afectats per aquest ERTO des del 15 d'abril tindran una reducció del sou d'entre un 10 i un 70%, amb el compromís que la diferència es pugui cobrir amb l'aportació de l'atur (en aquest cas no provocarà la pèrdua de mesos d'atur, per estar emparat en un decret sobre el covid-19) i pel mateix club a través de les reserves de l'entitat, així com d'aportacions realitzades pels jugadors del primer equip.

L'ERTO del Barcelona no ha estat per força major, sinó ordinari a causa del covid-19, i pot afectar de manera diferent els treballadors, ja que pocs estan alliberats completament de les seves funcions (només els que no poden anar al seu lloc de treball ni fer teletreball). A la majoria els afecta en percentatge segons la tasca que desenvolupin. Encara que tots els treballadors afectats per l'ERTO acabin sortint d'aquesta situació, això no vol dir que tots vagin físicament al seu lloc de treball.

Tot i que l'ERTO al Barça ja és un fet, el comitè insisteix que no calia per les quantitats econòmiques de què es parla, tot i que el club encara no ha quantificat com aquesta situació afectarà la seva economia.