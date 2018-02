Els Eagles destronen els Patriots i guanyen la seva primera Superbowl (41-33)

Els Eagles de Filadèlfia han aconseguit la primera Superbowl de la seva història després de derrotar els Patriots a la final (41-33). Un partit emocionant, amb una anotació rècord i que s'ha resolt a falta de tres minuts amb un 'touchdown' i una recuperació a favor dels Eagles.

Els Patriots, que partien com a favorits per haver guanyat la darrera Suerbowl, han estat a un pas del títol tot i anar gairebé sempre per darrera al marcador, precisament com a la final de la temproada passada. Però aquesta vegada la sort no ha somrigut a l'equip de Tom Brady, acostumat a les situacions límit.

L'equip de Nova Anglaterra tenia desavantatge als tres primers quarts i han pogut situar-se per davant al darrer, amb un 'touchdown' que feia trontollar la solidesa que els de Filadèlfia havien mostrat fins aleshores. Però en un dels últims atacs, els Eagles han aconseguit l'anotació que els ha conduït finalment a la victòria. No només això. En l'atac posterior dels Patriots per situar-se per davant, el 'quarterback' Tom Brady ha perdut una pilota que ha acabat sent decisiva.