L’Erasmus més productiu d’Alcácer

Pels carrers de Dortmund Paco Alcácer camina decidit després d’haver recuperat el somriure. El davanter valencià del Barça, cedit aquesta temporada al Borussia Dortmund, només ha trigat dos mesos a fer aparèixer el seu nom a les tertúlies dels bars d’aquesta ciutat alemanya de la regió industrial del Ruhr. Sense ser titular en cap partit de les set jornades de la Bundesliga disputades fins ara i en què el Dortmund s’ha guanyat ser líder, Alcácer acumula sis gols en 81 minuts repartits en tres estonetes. La seva millor aparició va ser dissabte passat, quan, a falta de poc més de mitja hora per al final del partit, el tècnic suís Lucien Favre li va dir que ja n’hi havia prou d’escalfar i que sortís a jugar. Alcácer va fer tres gols que van donar la victòria al seu equip per un ajustat 4-3 davant l’Ausburg. A la Champions també ha participat en un partit, en el triomf 3-0 contra el Mònaco, en què va contribuir amb un gol.

“Després de dos anys sense protagonisme al Barça, el que volia era jugar, sentir-me important, i ara m’estan sortint bé les coses. Esperem que duri. Al capdavall, es tracta de prendre decisions”, explica un Paco Alcácer que, ni amb Luis Enrique primer ni amb Ernesto Valverde després, va poder sentir-se futbolista a ple rendiment al club blaugrana. “Tenint companys com Luis Suárez, Messi o Dembélé, es feia difícil tenir minuts”, recorda un futbolista que ha anat a Alemanya a aportar el seu “granet d’arena” per tal de ser “feliç i sentir-se important”.

Un gol cada 24 minuts

De moment, al Borussia Dortmund les xifres l’estan avalant (marca un gol cada 24 minuts i té una mitjana de gairebé 2 dianes per partit). Aquest inici de temporada prometedor li ha valgut la convocatòria per a la selecció espanyola per part de Luis Enrique, el mateix tècnic que no li va donar gaires oportunitats al Barça. “El que jugui bé, tindrà minuts; el que entreni bé, tindrà minuts. Estic desitjant veure els meus jugadors al màxim”, defensa el tècnic asturià.

En l’amistós d’ahir contra Gal·les, Luis Enrique va alinear un onze de jugadors, a priori, menys habituals i Alcácer va sortir d’inici formant davantera amb el punta del Chelsea Álvaro Morata i l’atacant del Milan Suso. Alcácer no va desaprofitar l’oportunitat contra un conjunt gal·lès molt feble sense la seva estrella, un Gareth Bale de baixa per fatiga muscular, i va marcar dos gols per demostrar a Luis Enrique que segueix en un moment dolç.

Una trajectòria lligada al gol

En el seu particular Erasmus a Alemanya, Alcácer està tornant a fer el que millor sap fer, el motiu pel qual el Barça es va fixar en ell i el va fitxar el 2016: marcar gols. Format al planter valencianista, el davanter de Torrent es va fer un lloc al primer equip, en què va debutar amb tan sols 17 anys el novembre del 2010. Va ser en la tornada dels setzens de final de la Copa, davant el Logronyès i de la mà del tècnic basc Unai Emery, actual entrenador de l’Arsenal. Aquell 11 de novembre Emery també va fer debutar Isco. Des de llavors, Alcácer va anar creixent de mica en mica entre el filial (el Mestalla) i el Getafe, en què va jugar cedit pel conjunt xe durant la temporada 2012-13, quan tenia 19 anys. Aquell curs va participar en 24 partits i va marcar 4 gols, tres a la Lliga i un a la Copa.

"Alcácer és molt competitiu, si no marcava gol marxava enfadat" TANO BONNÍN EXCOMPANY D'ALCÁCER AL VALÈNCIA MESTALLA

L’any anterior a jugar la seva primera temporada completa a Primera amb el conjunt madrileny, va compartir vestidor al València Mestalla amb Cayetano Bonnín, Tano, actual futbolista del Lleida Esportiu, equip que milita a la Segona Divisió B. “Recordo Alcácer com un company agradable, senzill i bon amic dels seus amics. Dins del camp era molt competitiu i exigent amb si mateix. Si no aconseguia marcar gol, sortia enfadat del partit”, explica Tano. “Sempre volia guanyar. El Paco tenia el do del gol; si no tenia una oportunitat a boca de canó, ell mateix es fabricava la jugada. A vegades feia gols del no-res, era un corcó per als defenses rivals”, recorda l’actual futbolista del Lleida Esportiu sobre el seu excompany, de qui també destaca que s’implicava en tasques defensives. Ara Tano entén que Alcácer hagi anat al Borussia Dortmund: “És un futbolista jove i ha anat a buscar els minuts que al Barça, amb jugadors com Luis Suárez o Philippe Coutinho, tindria difícil aconseguir”.

De moment Alcácer sembla haver encertat en la seva decisió d’haver marxat cedit per jugar a Alemanya.