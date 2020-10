Escac a Bartomeu

La iniciativa popular més gran de la història del Barça ha fet escac a la junta directiva de Josep Maria Bartomeu. Les signatures validades de socis contraris a la gestió que s'està fent del club obliguen la junta blaugrana a posar les urnes en un termini màxim de 20 dies per votar la seva continuïtat a la llotja del Camp Nou. El referèndum, per tant, s'haurà de fer a tot estirar a principis de novembre, en un context complex a causa de la pandèmia de coronavirus, quan l'estadi encara no es pot obrir per recomanació de les autoritats sanitàries. La Generalitat haurà d'autoritzar-lo. Si en la votació hi participa més d'un 10% del cens de socis i guanya l'opció contrària a la junta per un 66,6% o més dels vots, la cúpula actual no podrà finalitzar el seu mandat i una comissió gestora haurà de convocar eleccions en un màxim de tres mesos.

"Crec que no hi haurà referèndum i que Bartomeu i la seva junta dimitiran. Els hi demano que s'estalviïn aquest mal tràngol i marxin ja i es convoquin eleccions com més aviat millor", ha assegurat Jordi Farré, l'impulsor del vot de censura contra el president del Barça.

Bartomeu s'enfronta al mateix procés que en el seu dia va amenaçar els expresidents Núñez (1998) i Laporta (2008), però en el seu cas el suport que ha rebut la iniciativa per fer-lo fora és més gran, ja que fa set anys l'assemblea del Barça va aprovar, a proposta de la junta de Rosell, que el mínim de suports per tirar endavant un vot de censura passés del 5% del cens de socis al 15%. Per tant, davant la gran impopularitat que desprèn la seva gestió esportiva, econòmica i social, s'exposa a ser el primer president de la història del Barça que plega després d'un vot de censura que, a més, és més simbòlic que efectiu, ja que hi ha eleccions convocades per a mitjans de març.

Aquest temor situa Bartomeu davant de tres possibles escenaris. Una de les possibilitats que el mandatari considera ara és aguantar al càrrec fins al referèndum, cosa que comportaria un esforç logístic i econòmic en plena pandèmia, a més de dedicació en fer campanya a favor de l'estabilitat institucional amb l'argument de no obligar la pròxima junta a tancar l'exercici econòmic 2020/21, que entre d'altres coses obligarà a negociar una rebaixa salarial amb els futbolistes. Una altra seria plegar i convèncer el seu vicepresident primer, Jordi Cardoner, perquè defensi la gestió de l'actual directiva a la moció i, en cas de salvar el coll, acabi el mandat al juny després dels comicis de la primavera. Finalment, Bartomeu també medita l'opció que la junta dimiteixi sencera, com si ja hagués perdut el vot de censura, un escenari que comportaria que una comissió gestora aprovés els comptes 2019/20 de manera provisional i avancés les eleccions a l'hivern. En els pròxims dies, la cúpula analitzarà la situació i agafarà un dels tres camins que hi ha sobre la taula.

El 2-8, el burofax de Messi i un tancament insatisfactori del mercat

"Ningú té pensat dimitir. Ni jo, ni cap directiu, ni cap executiu. El club segueix, no s’atura i tenim molta feina per fer, com ara el tancament del mercat de fitxatges", deia el president del Barça a mitjans de setembre, tot just quan Més que una Moció va presentar les signatures a les oficines del club. Ara la contundència del discurs s'ha fos després de la validació de prou suports per fer el vot de censura. I la indignació dels socis continua en augment pel mal balanç de l'últim dia per inscriure nous jugadors, en què es va fer evident la dificultat econòmica del Barça en el no-fitxatge d'Eric García, una peça que era imprescindible, i en el traspàs gairebé de franc, només per alliberar massa salarial, de Rafinha a un club poc amic com el PSG. Tot plegat hores després que l'entitat oficialitzés unes pèrdues de gairebé 100 milions d'euros derivades de la pandèmia i un deute acumulat de més de 800 milions i reconegués que fer l'Espai Barça pot arribar a costar-ne 1.250 a causa del finançament via Goldman Sachs. Notícies poc encoratjadores que se sumen al desencís pel 2-8, a la ressaca pel burofax de Messi i al cas Barçagate, entre altres girs de guió.