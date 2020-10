Espanya pateix per derrotar Suïssa a la Lliga de les Nacions (1-0)

Victòria treballada de la selecció espanyola contra Suïssa (1-0). Amb els culers Ansu Fati i Sergio Busquets a l’onze inicial i el català Dani Olmo fent funcions d’interior dret, el combinat estatal va dominar des del començament, tot i el marcador curt, un partit disputat a porta tancada a Valdebebas (Madrid). L’equip venia d’empatar a zero a Lisboa contra la Portugal de Cristiano Ronaldo en un amistós i va trobar ràpidament el camí per materialitzar les ocasions en cita oficial. El primer i únic gol de la nit va arribar en una acció que va posar molt content Luis Enrique. Al minut 14, Espanya va pressionar molt amunt la sortida de Suïssa i va causar una pèrdua de pilota en una zona molt compromesa. Yann Sommer va fer una passada defectuosa per a Granit Xhaka i Mikel Merino va aprofitar la relliscada del migcampista de l’Arsenal per assistir el seu company a la Reial Societat, Mikel Oyarzabal, que va batre per sota el porter suís.

Sommer es va refer de l’errada de l’1 a 0 i va aturar una gran rematada de Ferran Torres a centrada de Jesús Navas al minut 27. El valencià del Manchester City va intercanviar constantment la seva posició amb Oyarzabal i Dani Olmo, un gir tàctic que va descol·locar la defensa del rival, mentre que Ansu Fati va optar per mantenir-se més fix a la banda esquerra. Sempre de fora cap a dins, i amb el suport constant de Gayà en el seu àmbit, el joveníssim extrem culer va treballar per alimentar l’estat de gràcia de les últimes setmanes, cosa que li ha valgut per ser proclamat millor jugador del mes de setembre a la Lliga. Amb només 17 anys.

Ja a la segona part, Fati va rebre a l’espai una bona passada de Pau Torres i va estar a punt de sumar el seu segon gol amb l’absoluta, però no va ser prou ràpid per definir: Elvedi li va frustrar les intencions a l’àrea petita. A l’àrea contrària, Mehmedi es va quedar sense gasolina en una de les poques arribades clares de Suïssa durant tot el partit: el seu xut va sortir molt tou, fàcil per a De Gea. En contrast amb la falta d’energia suïssa, Luis Enrique va fer entrar al minut 57 Adama Traoré, un altre extrem en un bon moment de forma. El musculat exblaugrana va entrar a la gespa de Valdebebas com un tren d’alta velocitat. Vertical alhora que individualista, va afegir una marxa extra a l’atac espanyol en un moment en què Suïssa podia fer mal a la contra. Amb els seus minuts al camp van coincidir dues ocasions de Ramos i Merino que van estar a punt d’ampliar el compte. Tanmateix, aprofitar les ocasions per sentenciar va portar Espanya a demanar l’hora als instants finals.

Líders a la Lliga de les Nacions

Amb aquest triomf, el combinat estatal és líder del grup 4 de la Lliga de les Nacions que organitza la UEFA, amb set punts, dues victòries, un empat, cap derrota i un balanç de cinc gols positius en tres partits. Els de Luis Enrique tenen dos punts per sota d’Alemanya i ja amplien fins als quatre punts la seva diferència respecte a Ucraïna, amb qui s’enfrontaran dimarts a Kíev. Al partit d’anada davant dels eslaus, Espanya es va imposar per 4 a 0. De cara a la tornada, Ucraïna no podrà segur amb Pyatov, Stepanenko, Mykola, Matviienko, Kovalenko, Marlos i Junior Moraes, tots afectats per covid-19.