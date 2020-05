Facundo Ferreyra: "Si et llegeixes el protocol, sembla impossible poder-se entrenar"

El preparador físic de l'Espanyol, Jaume Bartrés, ha advertit aquest dimarts de l'elevat risc de lesions que corren els futbolistes en el tram final de temporada, amb onze partits de Lliga encara pendents a causa de l'aturada de la competició pel coronavirus. Bartrés considera que caldria una pretemporada mínima "de sis setmanes", i afegeix: "Estem fent treballs preventius, però hi ha un risc de lesió altíssim. Tenim dades de precedents en la Lliga americana", ha afirmat en declaracions als mitjans del club després de l'entrenament a la Ciutat Esportiva Dani Jarque.

El preparador físic, a més, ha subratllat que la situació a la plantilla blanc-i-blava és especialment delicada pels vuit futbolistes, ja recuperats, que han estat afectats pel coronavirus. "Un jugador [no ha dit quin] s'ha passat 20 dies tancat a la seva habitació i ha estat complicat", ha explicat. "És una situació nova. Treballem individualment i en franges horàries diferents. Tot i que, malgrat les dificultats, tots els jugadors han vingut en un estat òptim de forma", ha afegit.

En la mateixa línia s'ha expressat el davanter de l'Espanyol Facundo Ferreyra, que ha afirmat que si es llegeix el protocol sanitari "sembla impossible" entrenar-se amb normalitat, a causa de les limitacions imposades per les autoritats competents. "Si toques la pilota o una tanca, s'ha de desinfectar. O això d'estar concentrats dos mesos i sortir només per entrenar-nos i jugar", ha explicat en el mitjà argentí 947 FM Radio.

De totes maneres, Ferreyra ha deixat clara la predisposició de tots els estaments per complir la normativa. "Mirarem de fer les coses bé perquè no passi res. Si un jugador es contagiés, seria com retrocedir en tot el que estem fent", ha insistit el futbolista blanc-i-blau.

Ferreyra, a més, s'ha mostrat preocupat per les elevades temperatures que es podria trobar l'equip si la competició s'allarga a l'estiu. "És una bogeria. Jugarem en ple estiu i a Espanya són molt calorosos. Haurem d'anar a Sevilla i potser sortim al camp amb 40 graus", ha comentat.