Ascendir, ascendir i ascendir. No tindrà cap altre objectiu Vicente Moreno, l’escollit per la banqueta blanc-i-blava. La seva incorporació serà oficial en les pròximes hores, un cop s’acabin de tancar els serrells de la desvinculació del tècnic de Massanassa (València) amb el Mallorca. L’Espanyol s’encomana a un especialista en ascensos: n’ha viscut cinc al llarg de la seva carrera, dos com a jugador i tres com a entrenador. Un factor determinant per aprovar la seva candidatura i que se suma a l’ampli coneixement que té de la Segona Divisió (329 partits com a jugador i 128 com a entrenador).

Els dos primers els va viure com a futbolista del Xerez. El primer gol del triomf contra l’Osca (2-1) va ser seu, un gol que certificava el primer ascens dels andalusos a Primera. El tercer va arribar en el seu segon curs al Nàstic. A Tarragona, de fet, va quedar-se a un gol en l'última jornada (l’Alabès els va empatar al minut 89), en la seva tercera temporada, de pujar a Primera. A la promoció d’ascens, l'Osasuna els va privar del somni.

Un tècnic ambiciós i metòdic

Dos cursos després va decidir fer un pas enrere, tornar a la Segona B, per fer-ne dos endavant: tornar el Mallorca a l’elit. El valencià té un caràcter fort, tal com va demostrar l’estiu passat, quan va renyar la plantilla del Mallorca en un entrenament: “Hi ha futbolistes que juguen 300 o 400 partits a Segona i no fan ni un entrenament a Primera. En el primer entrenament que vegi una mala cara o algú que afluixi una mica, a prendre pel sac. Si cal, ens quedarem vuit”. Tot i el descens, ningú a Mallorca, ni afició ni directiva, volia la seva marxa.

“Com a persona és un tipus molt proper. Li agrada molt controlar-ho tot, des de les decisions que afecten la plantilla fins al missatge que surt a l’exterior”, explica el periodista tarragoní Edu Pino. Una altra de les característiques de Moreno que encaixen a l’Espanyol és la seva tendència per apostar pel llarg termini. “Com a jugador i com a entrenador sempre he intentat ser fidel a l’equip on he estat i estar en projectes llargs. No he tingut pressa per canviar, encara que hagi tingut opcions d’anar a altres equips que podien semblar millors a nivell esportiu o econòmic”, va assegurar en una entrevista concedida al mateix periodista. Fa poc, de fet, va refusar una proposta de l’Alabès per seguir a Primera.

Un nucli dur i de confiança

Un altre tret distintiu és la seva voluntat per envoltar-se de gent de confiança. “És probable que intenti endur-se jugadors i membres del cos tècnic del Mallorca, com ja va fer quan va marxar del Nàstic. Li agrada envoltar-se d’un bloc dur i de confiança”, confessa Pino. “Envoltar-te de gent bona i vàlida, que t’empeny i et fa ser millor, és una de les claus dels èxits que he viscut”, reconeix Moreno. Quan va arribar a Mallorca, a banda de membres del seu equip de treball, també va aconseguir incorporar homes com ara Manolo Reina, Lago Júnior, Xisco Campos, Álex López, Álvaro Bustos o Ferran Giner, amb qui havia treballat a Tarragona. Noms com Valjent, Budimir o Baba, que han brillat amb el tècnic valencià, encaixarien a l’Espanyol, però el seu elevat preu en dificulta la sortida.

Pino també dona per fet que l’Espanyol li haurà assegurat tenir veu i vot en la confecció de la plantilla. Fins ara ho ha fet amb el suport de Promosport, l’agència que el representa. Els blanc-i-blaus, de fet, esperen a firmar-lo per tancar operacions avançades, com les de Fran Mérida o Keidi Baré. Després del tècnic arribaran els primers fitxatges.