Els Estats Units amenacen amb no enviar atletes a Tòquio si no hi ha "seguretat absoluta" per a la seva salut

El Comitè Olímpic i Paralímpic dels Estats Units (USOPC) ha assegurat que no enviarà cap atleta a Tòquio si no tenen la més completa seguretat que no es corre cap risc per a la salut dels participants. L'anunci el feien la presidenta, Susanne Lyons, i la CEO d'aquest organisme, Sarah Hirshland, després d'una reunió per analitzar els efectes que les restriccions pel Covid-19 poden tenir en l'esport mundial. "La decisió sobre els Jocs no recau en nosaltres, sinó en l'Organització Mundial de la Salut (OMS), el govern del Japó i el Comitè Olímpic Internacional (COI), però en cap cas enviarem els nostres atletes si no és totalment segur", ha explicat Hirshland als periodistes a través d'una compareixença de premsa feta per videoconferència.

Encara que Lyons, per la seva part, suavitzés el discurs i expliqués que "desitgen profundament" que els Jocs es puguin organitzar tal com està previst, l'anunci de la USOPC sona a amenaça. De fet, aquesta compareixença es feia poques hores després que el president de la Federació de Natació nord-americana, Tim Hinchey, signés un comunicat on demanava formalment que la cita olímpica de Tòquio s'avanci. La Federació d'atletisme també s'ha pronunciat en termes similars. També aquest dissabte la Federació francesa de natació ha demanat posposar els Jocs afirmant que "ara mateix no es donen les condicions per preparar uns Jocs, la prioritat és la lluita contra la pandèmia". Poc després, ha arribat el torn del Comitè Olímpic brasiler.

De moment però, el president del COI, Thomas Bach, segueix encaparrat en no moure els Jocs. "La suspensió dels Jocs suposa destruir el somni olímpic de 11.000 esportistes de 206 comitès nacionals i de l'equip de refugiats de COI. Una cancel·lació d'aquesta mida seria la solució menys justa" ha dit al mitjà alemany SWR.

Més pressió internacional

No és casualitat que tot passés aquest dijous al vespre (hora nord-americana), perquè ha sigut quan s'ha reunit l'USOPC per analitzar com s'ho estan fent els esportistes olímpics –o amb aspiracions olímpiques– del país per preparar-se de cara als Jocs. Encara que no han transcendit els detalls, s'interpreta que els responsables del comitè han detectat que, per les restriccions, tenen dubtes que puguin arribar en les millors condicions físiques a Tòquio.

"Com a nord-americans, la nostra prioritat número u ha de ser la salut, la seguretat de tots i aturar la transmissió del virus. Punt i final. En cap cas estem suggerint que un atleta comprometi la seva salut o seguretat per entrenar", sentenciava Hirshland. Per ara, als Estats Units no s'ha detectat cap positiu en un esportista, tot i que han fet proves a dues atletes d'hivern que havien fet una estada a Europa i havien tornat amb símptomes. Una d'elles ha donat negatiu i, pel que fa a l'altra, estan pendents dels resultats, explicava el cap dels serveis mèdics, el doctor Jonathan Finnoff.

Els Estats Units, una potència esportiva de primer nivell, afegeixen pressió a un COI que fins ara s'ha mantingut inflexible en la seva intenció de mantenir les dates dels Jocs Olímpics. Però aquest organisme comença a veure com els esportistes els estan girant l'esquena, demanant que la cita s'ajorni. Fins i tot el Comitè Olímpic de Noruega va fer la petició formal. A més, al Japó, i tenint en compte les repercussions econòmiques que està tenint la propagació del Covid-19, també hi ha pressió popular perquè es posposin els Jocs. Aquest dijous, de fet, el president del COI, Thomas Bach, ja reconeixia en declaracions al The New York Times que estaven valorant "diferents escenaris".

651x366 La natació dels Estats Units vol que es posposin els Jocs de Tòquio / TWITTER La natació dels Estats Units vol que es posposin els Jocs de Tòquio / TWITTER

Quatre mesos per als Jocs

Els Jocs Olímpics estan programats per al dia 24 de juliol, data en què, segons la majoria d'experts, ja es pot haver controlat la pandèmia, però per les restriccions i els confinaments la gran majoria d'esportistes no poden seguir amb el seu pla d'entrenament previst. A més dels Estats Units, també s'han vist afectats per aquesta mesura països com Itàlia, França, Alemanya i Espanya, entre d'altres.

La cita olímpica només s'ha hagut de cancel·lar tres vegades a la història, i sempre per les Guerres Mundials (1916, 1940 i 1944). Mai s'ha fet cap ajornament. De fet, en els contractes entre el COI i Tòquio, signats fa set anys quan la ciutat va ser nomenada seu, es parla de cancel·lacions per motius bèl·lics però no per una pandèmia com el Covid-19. Els pròxims dies seran claus.