Eusebio Sacristán: “Intentarem accelerar el procés per estar el millor possible”

El Girona no ha passat de l’empat sense gols davant del Valladolid en el debut d’Eusebio a la banqueta de Montilivi. “Hem anat a buscar la victòria amb insistència tot i que no hem tingut la fluïdesa d’altres dies, ells s’han agafat al seu pla i els hi ha sortit bé. Ens hauria agradat guanyar, ho analitzarem i prepararem els pròxims partits amb ganes i determinació per ser més superiors del que avui hem estat”, ha valorat el tècnic castellà després del partit.

Eusebio sap que encara queda recorregut.“Ens queda marge de millora i el grup manté les seves constants vitals, intentarem accelerar el procés per estar el millor possible. La manera de competir continua sent molt bona, em vull quedar amb la paciència i el fet de no desesperar-nos defensivament quan estàvem creant ocasions” ha assegurat, abans de descriure la igualtat del matx. “El Valladolid és un equip sòlid i segur, se’ls veu amb confiança. Han fet un bon partit i entenc que Sergio parli de justícia, han estat 90 minuts molt disputats”.

Eusebio ha explicat per què ha escollit a Stuani en comptes del Choco Lozano. “Era millor tenir-lo de titular que de suplent, ja sabem el que suposa per a l’equip, tothom es troba molt segur amb ell al camp. Volia correspondre aquesta confiança però no tenia del tot clar quin seria el seu punt físic. En qualsevol moment pot crear problemes i sabia que Lozano respondria entrés quan entrés”. Tot i la pèrdua de dos punts, hi ha hagut moments de molt bon joc. “Borja ha estat còmode per dins, connectant amb Muniesa sempre que ha pogut. Aquests han estat els nostres millors minuts”.

L’entrenador blanc-i-vermell també ha tingut bones paraules per dos dels jugadors destacats: Pedro Porro i el nouvingut Patrick Roberts. “Pedro és un noi atrevit i descarat, ens aporta molt ofensivament i defensivament té un bon comportament. Ha tingut un rendiment òptim però estic convençut que pot anar a més, confio molt en el seu creixement. Patrick té unes característiques diferents del que tenim, ens pot donar desequilibri i això, com a equip, ens vindrà molt bé”. L’anglès no serà l’última cara nova. “Si arriba algú que millori el que tenim, serà benvingut” ha finalitzat.