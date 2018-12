Eusebio Sacristán: “No hi ha cap jugador del Girona que no compleixi”

“Tot i patir tantíssimes lesions, estic molt content amb tots els jugadors. No n’hi ha cap que no compleixi, sempre diem que això és un equip i tothom és important, perquè ho és. Ens ajudem els uns als altres, així tirem endavant”, ha confessat Eusebio, que ha ampliat la dinàmica de partits del Girona sense perdre a Primera, empatant contra l’Atlètic (1-1). “Hem de mantenir aquest nivell; tot està molt igualat i si seguim així, podem allargar aquesta ratxa. Els futbolistes estan a gust amb la nostra manera de treballar i el plantejament tàctic. Estem en el camí correcte i amb molt marge de millora”, ha afegit, valorant de manera optimista el punt sumat, i no els dos perduts en el tram final. “Volíem guanyar, ésclar, però estem en el bon camí i és per ser optimistes. Hem intentat aguantar el resultat i buscar la sentència a la contra però ens ha faltat tenir-la una mica més. No podem retreure’ns res”.

Preguntat sobre el perquè d’escollir Àlex Granell al carril esquerre, ha argumentat: “Sabíem que ho faria bé. És intens i sòlid, estic satisfet amb la seva resposta malgrat jugar en una posició que no és la seva. Ha complert amb les expectatives que teníem”. Eusebio ha fet debutar Valery als últims minuts. “Rendeix molt bé i, com a equip, ens fa feliç comptar amb nanos de la casa”. El val·lisoletà ha elogiat, també, el nivell de Patrick Roberts. “Ha fet una primera meitat brutal, està creixent a bon ritme i confiem en la seva progressió. És molt jove però té talent”.

Sobre Bounou, Eusebio ha dit que espera “que només tingui una sobrecàrrega”. El porter marroquí està pendent de proves. Qui sap si Gorka serà titular a San Mamés, a la pròxima jornada: “Té la mentalitat adequada, ens aportarà serenitat perquè té molta experiència. Cada vegada que juga, demostra que està preparat. És una persona molt humil, el vull felicitar per l’actitud del dia a dia”. Dimecres, el Girona juga la Copa contra l’Alabès a Montilivi, en la tornada dels setzens. A l’anada, va empatar a 2. “Volem passar de ronda”, ha sentenciat Eusebio.