Eusebio Sacristán: “La reacció ha d’arribar a Valladolid”

“Vivim un moment complicat, és dur veure com s’escapa una nova oportunitat per tornar a aixecar els ànims. Està clar que la situació a la Lliga, després de la derrota, s’ha ajustat molt i que necessitem sumar. Hem de capgirar la dinàmica, la reacció ha d’arribar a Valladolid”, ha assegurat Eusebio Sacristán, que apel·la al sentiment de responsabilitat de tota la plantilla per aconseguir una salvació que encara depèn únicament del Girona. “Estar tan avall és una prova per a nosaltres, que només fa dos anys que competim a Primera. Hem de demostrar que tenim la personalitat i la maduresa suficients per guanyar-nos continuar entre els millors. Ho haurem de superar tot si volem la permanència”. Després de no sumar cap punt dels últims 15 en joc, l’aspecte anímic agafa una importància cabdal. “Hi ha molts equips lluitant pel mateix objectiu, i qui sigui més fort és qui se l’endurà. Aquests moments s’han de viure amb serenor, si es vol tenir alguna garantia d’èxit”, ha afegit el tècnic val·lisoletà.

Durant el partit, Eusebio ha experimentat amb els dos sistemes que ha estat utilitzant durant la temporada. “Fer-ho és una possibilitat real, per això hi hem treballat durant el curs. Depenent de com se senti l’equip, i quin grau de confiança tingui, n’utilitzarem un o altre”, ha afirmat, recordant que els gironins han millorat lleugerament amb el retorn a la línia de tres. “A la primera part no hem acabat de tenir el control en cap moment, i per això hem canviat de guió, intentant buscar tenir més solidesa defensiva. Crec que a partir d’allà tot s’ha igualat molt més i que, quan més bé estàvem, ens han marcat en una acció puntual”. El gol de Boufal ha estat un cop impossible de superar. “Ens ha tocat portar la iniciativa al tram final, però ens ha faltat fluïdesa i velocitat de pilota per crear perill real. Hem gaudit d’alguna acció, però ha sigut molt poca cosa. No podem fer res més que recordar-nos que ens queden molts punts en joc, encara”, ha finalitzat.