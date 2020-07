Setién: "Ja m'hauria agradat encertar així en altres partits"

Quique Setién per fi va poder mostrar-se satisfet per un partit dels seus, del primer al darrer minut. "Tots els partits són diferents i avui hem tingut possiblement tot. Hem jugat bé, hem pogut poder superar aquest equip per dins, progressar per fora, arribar al remat. Hi ha equips que ens han complicat bastant més que en defensa, són molt solguts i molt ferms. La intenció sempre ha existit. Hem fet molt bé la pressió, perquè crec que li hem permès 4 o 5 vegades sortir i fer-nos perill. La resta hem fet un partit molt equilibrat davant d'un equip que portava 5 victòries. Ja m'hauria agradat encertar així en altres partits", així ha valorat Quique Setién la victòria a Vila-real en el què ha estat el millor partit dels blaugranes des de l'aturada per la Covid-19.

"Busquem solucions al que ens planteja el rival. És veritat que no sempre és igual perquè els rivals són diferent. Avui hem trobat una opció que ens ha valgut molt bé i després el més significatiu per descomptat és haver marcat. Això aclareix molt el panorama", ha explicat el tècnic després que l'equip aconseguís marcar quatre gols a l'Estadi de la Ceràmica.

Setién també ha elogiat Antoine Griezmann pel seu "partidàs". "Crec que ha estat francament bé. Ha participat en una zona que segurament és més còmoda i apropiada perquè a més s'ha realitzat extraordinàriament amb Leo i amb Luís", ha explicat. Tot i que el tècnic blaugrana no ha volgut parlar de la polèmica del VAR ha reconegut que "cada cop confio menys en el criteri del VAR".