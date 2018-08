Gerard Piqué revoluciona el tennis refent la Copa Davis

Durant els darrers mesos, Gerard Piqué ha aprofitat els pocs forats a la seva agenda com a futbolista per viatjar a torneigs de tenis. De València a Madrid, de París a Londres, el defensa del Barça s’ha reunit amb jugadors, directius o representants per sumar aliats de cara a tirar endavant la seva proposta per revolucionar la Copa Davis de tennis, una competició que portava més de 110 anys sense alterar el seu sistema de competició. Però a la reunió de la Federació Internacional de Tennis (ITF) d’Orlando, on Piqué va viatjar amb permís del club, el 70% dels delegats amb dret a vot van validar un projecte que es posarà en marxa el proper any 2019. En total, a la reunió d’Orlando van votat 459 representants de 147 estats, validant una reforma que necessitava dues terceres parts dels vots.

A partir del proper any, la Copa Davis, torneig nascut el 1899 quan un grup d’estudiants de Harvard apassionats del tennis van voler competir contra tennistes britànics, es disputarà durant una única setmana de novembre, a una sola ciutat amb els 18 millors equips del tennis mundial. La competició per països del tennis, que no aconseguia brillar prou els darrers anys quedant a l’ombra dels grans torneigs del circuit professional (ATP), serà organitzada amb el suport de la ITF pel grup inversor Kosmos, fundat i presidit per Piqué, que treballa amb diferents socis asiàtics com Hiroshi Mikitani, president i director general de Rakuten, la companyia de comerç electrònic japonesa que patrocina el Barça. Kosmos, juntament amb la ITF, gestionarà la competició durant 25 anys amb una inversió de 3.000 milions de dòlars (2.440 milions d’euros). Segons la ITF, bona part d’aquesta inversió es destinarà a oferir premis en metàl·lic per als jugadors i les federacions. “Aquest és un punt d’inflexió”, deia el president de la ITF, David Haggerty. “Aquesta nova proposta no només crearà una veritable Copa del Món de tennis, sinó que també obrirà el pas a nivells històrics de noves inversions per a generacions futures de tenistes i aficionats de tot el món”. El projecte de Kosmos no modificarà el sistema d’ascensos i descensos de la Davis, però sí que revoluciona la fase final, concentrada en set dies al novembre, en la setmana tradicional de la final de la Copa Davis. El format seria una primera fase de grups, seguit d’una eliminatòria de quarts de final, semifinals i final. Cada duel es faria amb tres partits, dos d’individuals i un de dobles, al millor de tres sets. Abans s’haurà jugat una ronda prèvia en la qual participen 24 països.

Canvis sobre el projecte inicial

Aquest prèvia és un dels canvis que s’han introduït respecte la proposta original del grup Kosmos, ja que alguns països, liderats per una potència del tennis com és Austràlia, es van oposar a que la fase final fos de 18 equips a un escenari neutral, en gran part a causa de la pèrdua de partits a casa. Així, la proposta aprovada consisteix en 24 equips jugant partits de locals o visitants durant el febrer, i els 12 guanyadors passen a la fase final. A aquests 12 equips s’hi sumaran els quatre semifinalistes de l’any anterior i dos equips de comodí.

La Copa Davis es disputa actualment durant les quatre setmanes de setmana a febrer, juliol, setembre i novembre, les primeres rondes al poc temps d’haver acabat els tornejos de Grand Slam, i molts dels millors jugadors no han participat en els últims anys a causa de les preocupacions sobre la programació excessiva en el seu calendari de competició. Els equips que arribin a la final jugaran dins de sis grups de tres equips i jugaran pel sistema de round-robin (tots contra tots), dos partits d’individuals i un de dobles. Els sis guanyadors dels grups i els dos millors segons classificats jugaran després els quarts de final. El president de la ITF, l’americà David Haggerty, va assegurar que el nou format reflecteix el que el Consell de Jugadors de l’ATP va suggerir el 2016 i deixarà 25 milions de dòlars anuals per a les federacions i 20 per als tenistes.

Inicialment, la idea de l’empresa de Piqué no era renovar la Copa Davis, sinó crear una nova competició amb el suport de l’ATP per competir, precisament, contra la Copa Davis. Però en no gaudir del suport de l’ATP, Piqué va canviar d’idea, refent el seu plà de negocis. De fet, els darrers mesos la seva empresa Kerad Games, dedicada a la producció de videojocs, ha entrat en procés de liquidació ja que centrarà els seus esforços en la Davis, els esports i els continguts audovisuals.