Felipe Massa es retira per segona vegada de la Fórmula 1

El brasiler Felipe Massa ha anunciat avui la seva decisió de retirar-se de la Fórmula al final de la present temporada. En un comunicat enviat per la seva escuderia, Massa assegura que la seva "carrera a la Fórmula 1 acabarà definitivament el 2017. Tothom sap que, després d'haver anunciat la meva retirada l'any passat, vaig acceptar tornar per ajudar a Williams. He gaudit de quatre anys meravellosos amb l'equip, però la meva carrera a la Fórmula 1 acabarà definitivament al final d'aquesta temporada" ha dit el pilot de Sao Paulo, de 36 anys.

Massa participarà, per tant, en els dos últims Grans Premis -en Brasil i Abu Dhabi- i després abandonarà la Fórmula 1, després d'una darrera temporada en que ha ocupat el forat que va deixar Nico Rosberg, qui va retirar-se després de proclamar-se campió del món amb Mercedes. Massa va ser subcampió del món el 2008 i ha guanyat 11 curses.